Rusija: 'Ukrajinci su pokrenuli veliki napad. Uništili smo 250 dronova koji su išli na Moskvu'

Rusija je u ponedjeljak priopćila da je Ukrajina tijekom vikenda pokrenula velik napad na Moskvu s oko 250 dronova, te da je protuzračna obrana oborila valove dronova dugog dometa usmjerene ka gradu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Ukrajinski napad na Rusiju | Video: 24sata/Reuters

- U protekla dva dana, snage protuzračne obrane uništile su oko 250 neprijateljskih bespilotnih letjelica izravno na prilazu Moskvi i na linijama kretanja prema Moskvi - rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu.

Rat u Ukrajini, a sada i rat u Iranu, pokazali su učinkovitost relativno jeftinih dronova sposobnih za napade na udaljene ciljeve, od naftne infrastrukture do velikih naseljenih središta, sa znatno nižim troškovima od borbenog zrakoplova.

Rusija zasipa Ukrajinu projektilima i dronovima, dok ukrajinske diverzantske skupine i dronovi udaraju duboko u Rusiju, ciljajući ruske generale te rafinerije nafte i naftovode.

Glavni moskovski aerodromi nametnuli su ograničenja letenja tijekom napada, priopćila je ruska agencija za nadzor zrakoplovstva, a ona su kasnije ukinuta.

Nema prijavljenih žrtava. Sobjanin je zahvalio ruskim oružanim snagama na njihovu radu.

Moskva zajedno s okolnom regijom ima oko 22 milijuna stanovnika. Još nema neposrednih komentara iz Ukrajine.