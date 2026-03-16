Rusija zasipa Ukrajinu projektilima i dronovima, dok ukrajinske diverzantske skupine i dronovi udaraju duboko u Rusiju, ciljajući ruske generale te rafinerije nafte i naftovode
Rusija: 'Ukrajinci su pokrenuli veliki napad. Uništili smo 250 dronova koji su išli na Moskvu'
Rusija je u ponedjeljak priopćila da je Ukrajina tijekom vikenda pokrenula velik napad na Moskvu s oko 250 dronova, te da je protuzračna obrana oborila valove dronova dugog dometa usmjerene ka gradu.
- U protekla dva dana, snage protuzračne obrane uništile su oko 250 neprijateljskih bespilotnih letjelica izravno na prilazu Moskvi i na linijama kretanja prema Moskvi - rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu.
Rat u Ukrajini, a sada i rat u Iranu, pokazali su učinkovitost relativno jeftinih dronova sposobnih za napade na udaljene ciljeve, od naftne infrastrukture do velikih naseljenih središta, sa znatno nižim troškovima od borbenog zrakoplova.
Glavni moskovski aerodromi nametnuli su ograničenja letenja tijekom napada, priopćila je ruska agencija za nadzor zrakoplovstva, a ona su kasnije ukinuta.
Nema prijavljenih žrtava. Sobjanin je zahvalio ruskim oružanim snagama na njihovu radu.
Moskva zajedno s okolnom regijom ima oko 22 milijuna stanovnika. Još nema neposrednih komentara iz Ukrajine.
