Rusija za 27 posto povećava vojni proračun za 2027. godinu

Rusija planira potrošiti 17,1 bilijun rubalja (202,58 milijardi američkih dolara) na obranu u 2027., što je oko 27 posto više od prvotno predviđenih 13,5 bilijuna rubalja i najviši iznos od početka rata u Ukrajini 2022., pokazuju vladini dokumenti u koje je Reuters u ponedjeljak imao uvid. Ukupni obrambeni rashodi iznosit će 50 bilijuna rubalja u sljedeće tri godine, prema dokumentima.

U 2026. vlada je planirala potrošiti 12,1 bilijun rubalja na obranu, no stvarni je iznos tajna i neće biti objavljen. Dio vojnih rashoda može biti i u drugim dijelovima proračuna.

Dokumenti usto pokazuju da je vlada povećala procjenu proračunskog manjka za 2026. na 3,2 posto bruto domaćeg proizvoda s ranije predviđenih 1,6 posto BDP-a. Proračunski rashodi u 2026. porast će za 13,2 posto na 48,6 bilijuna rubalja ili 20,9 posto BDP-a.

Očekuje se da će vlada podnijeti nacrt proračuna parlamentu do 1. listopada.

Prošloga tjedna najavila je planove za nova povećanja poreza u 2027. godini kako bi financirala rastući manjak. Dokumenti pokazuju da bi novi porez na izvanrednu dobit rudarskih i metalurških tvrtki trebao donijeti oko 200 milijardi rubalja godišnje.

Isto tako, dokumenti pokazuju da će u 2026. godini vlada povećati plan neto zaduživanja za 26 posto na pet bilijuna rubalja te utrošiti 459 milijardi rubalja – oko 11 posto likvidnog dijela svojeg Fonda nacionalnog blagostanja – kako bi smanjila manjak. Ujedno je smanjila procjenu prihoda od nafte i plina za 2026. na 7,6 bilijuna rubalja s ranijih 8,9 bilijuna rubalja.

Prema dokumentima, državni bi dug trebao porasti na 21,7 posto BDP-a u 2027. s 19,9 posto BDP-a u 2026. godini, što je iznad razine od 20 posto koju vlasti smatraju sigurnom. Ukupno zaduživanje u 2027. godini porast će za 43 posto na 7,7 bilijuna rubalja.