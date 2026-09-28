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NAPALI IH TIJEKOM IZBORA

Kremlj: Ukrajina sada 'plaća cijenu' za napade na Rusiju

Piše HINA,
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Kremlj: Ukrajina sada 'plaća cijenu' za napade na Rusiju
Foto: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS/24sata montaža
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Putin je u petak rekao da je Moskva bila spremna nastaviti pregovore s Kijevom nakon rujanskih parlamentarnih izbora u Rusiji, ali je ukazao na veliki ukrajinski napad na Moskvu tijekom glasanja

Kremlj je u ponedjeljak poručio da Ukrajina plaća cijenu za vlastite napade na Rusiju proteklih mjeseci te da će je i dalje plaćati dok ruske snage sustavno napadaju različite ciljeve u Ukrajini.

Putin je u petak rekao da je Moskva bila spremna nastaviti pregovore s Kijevom nakon rujanskih parlamentarnih izbora u Rusiji, ali je ukazao na veliki ukrajinski napad na Moskvu tijekom glasanja, napade na biračka mjesta te na napad dronovima na Sankt-Peterburg tijekom velikoga gospodarskog foruma u tom gradu u lipnju.

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Odgovarajući na pitanje o tome kako su ti ukrajinski napadi utjecali na stav Moskve prema mirovnim pregovorima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: „Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke koji su se dogodili posljednjih mjeseci. To se događa sada. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju“.

Putin je u petak rekao da su svi prijedlozi za rješavanje sukoba, koji traje četiri i pol godine, i dalje na stolu, ali da Moskva mora procijeniti što je u njezinu vlastitom interesu.

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