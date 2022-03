Vladimir Putin prijeti: Ne želite plaćati u rubljama? Dobro, onda nećete više dobivati naš plin!

Rusija je ''neprijateljskim zemljama'' koje su joj uvele sankcije zaprijetila da imaju rok do 31. ožujka da uvezeni ruski plin počnu plaćati u rubljama.

Najviše se to odnosi na pojedine zemlje u Europi koje ovise o ruskim energentima, a uvele su sankcije Rusiji i zaledile inozemne rezerve.

Rusija upozorava da Europa neće nakon 31. ožujka dobivati besplatni plin, ako odbiju plaćanje u rubljama.

- Nećemo besplatno opskrbljivati plinom, to je jasno - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, prenosi RT.

''Nema plaćanja, nema plina'', poručio je Peskov onima koji ne budu htjeli plaćati u rubljama.

Ministri zemalja G7 poručili su kako tajvi zahtjevi krše postojeće ugovore.

- Ako je G7 to odlučio, Putin će sigurno održati obećanje da neće prodavati plin osim za rublje. Ako dođe do toga to će biti lose-lose situacija, izgubit će Rusija i Europa. Mislim da bismo mi trebali biti promoćurniji jer mi nismo G7, ja ne bih uopće odbacio mogućnost da mi prihvatimo plaćanje u rubljima pa makar se nekome i zamjerili. To bi za hrvatsko gospodarstvo moglo puno značiti. Govorim s osnove prijašnjeg iskustva, Jugoslavija je trgovala s SSSR-om, roba se denominirala u rubljima - rekao je energetski konzultant Davor Štern, prenosi N1.

