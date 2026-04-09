RUSKA 'AJKULA' KOD ENGLEZA Britanci otkrili tajnu Putinovu operaciju: Vidimo vas i pratimo!

Britanska vojska razotkrila je tajnu operaciju ruske podmornice u i oko voda Ujedinjenog Kraljevstva, prisilivši plovila na povlačenje u Rusiju.

Britanski zrakoplovi i ratni brodovi prije nekoliko tjedana identificirali su rusku napadnu podmornicu koja je ušla u međunarodne vode na dalekom sjeveru te su njezine aktivnosti pratili neprekidno, objavilo je ministarstvo obrane UK-a.

Vojno osoblje brzo je utvrdilo da je podmornica bila raspoređena kao diverzija, a Ujedinjeno Kraljevstvo blisko je surađivalo sa saveznicima, uključujući Norvešku, kako bi identificiralo i nadziralo druge ruske podmorske jedinice iz Glavne uprave za dubokomorska istraživanja (poznate kao GUGI) koje su provodile sumnjive aktivnosti nad ključnom podmorskom infrastrukturom na drugim lokacijama.

UK i saveznici započeli su kampanju otvorenih djelovanja kako bi ruskim jedinicama dali do znanja da su pod nadzorom i da više ne djeluju tajno, kako je Putin planirao.

Jedinice GUGI-ja i podmornica klase Akula potom su se povukle kući, nakon što nisu uspjele provesti operaciju u tajnosti.

- Odlučan sam zaštititi britanske građane od toga da plaćaju cijenu Putinove agresije kroz svoje kućne račune. Zato nećemo oklijevati poduzeti mjere i razotkriti destabilizirajuće aktivnosti Rusije koje nastoje testirati našu odlučnost. Naše oružane snage među najboljima su na svijetu i britanska javnost ne treba imati nikakve sumnje da će ova vlada učiniti sve što je potrebno kako bi obranila našu nacionalnu i gospodarsku sigurnost, gdje god to bilo potrebno - rekao je premijer Keir Starmer.

- Putinu poručujem sljedeće: vidimo vas, vidimo vaše aktivnosti nad našom podmorskom infrastrukturom. Trebate znati da se svaki pokušaj njezina oštećivanja neće tolerirati i imao bi ozbiljne posljedice - dodao je ministar obrane John Healey.

Optički kabeli

Podmorski optički kabeli ključni su za sve digitalne komunikacije, pri čemu više od 99 postomeđunarodnog podatkovnog prometa, uključujući telefonske pozive i internetske podatke, prolazi kroz podmorske kabele. Oni čine temelj globalnog bankarstva, trgovine i komunikacija.

Pod okriljem događaja na Bliskom istoku, ruska napadna podmornica i više plovila Glavne uprave za dubokomorska istraživanja (GUGI) ušli su u međunarodne vode na dalekom sjeveru.

Kraljevska mornarica rasporedila je fregatu tipa 23 HMS St Albans, brod RFA Tidespring i helikoptere Merlin kako bi pratili napadnu podmornicu dok je djelovala u blizini britanskih teritorijalnih voda.

U suradnji sa zrakoplovima RAF-a P8, podmornica je praćena 24 sata dnevno u operaciji provedenoj sa saveznicima. U sklopu operacije, tijekom koje su britanski brodovi prešli tisuće milja, RAF i mornarica rasporedile su sonare kako bi pratili ruska plovila.

Iako se ruska napadna podmornica sada uputila natrag prema Rusiji, Ujedinjeno Kraljevstvo zadržalo je pomorska i zračna sredstva u pripravnosti za slučaj da se ruska plovila vrate.

Putinov GUGI

GUGI je ruska agencija koja pripada Oružanim snagama Ruske Federacije. Jedna je od najtajnovitijih dijelova mornarice. Njezin je cilj upravljati podmornicama sposobnima za duboko ronjenje kako bi prikupljale obavještajne podatke ili radile s instalacijama na morskom dnu, uključujući sabotažu.

Britanska obrana već je bila testirana djelovanjem GUGI-ja kada je ruski špijunski brod Yantar prošle godine plovio u blizini britanskih voda. Brod su pratili fregata Kraljevske mornarice i zrakoplovi RAF-a P8, pri čemu su prema britanskim pilotima bili usmjereni laseri.

Yantar je jedno od ključnih plovila koje Rusija koristi za prijetnje Ujedinjenom Kraljevstvu i njegovim saveznicima. U posljednje dvije godine Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo je porast od 30% u broju ruskih plovila koja ugrožavaju njegove vode.