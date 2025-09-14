NOVI EXPRESS Prije ravno 50 godina, 1975., što je svojevrsni kuriozitet, Igor Vasiljevič Zuzemilj, čije je crkveno ime bilo Irinej, a radio je kao agent KGB-a, postao je metropolit Beča i Austrije. Mi donosimo njegovu priču
Ruski agenti u pravoslavnoj mantiji: Kako je metropolit Irinej špijunirao za Moskvu
Svećenici kao agenti tajnih službi nisu ništa nepoznato, pa čak ni na ovim prostorima. Najpoznatiji od njih bio je Krunoslav Draganović, čiji je život i danas, više od 40 godina nakon njegove smrti, obavijen velom tajne. Draganović, rođen u Brčkom 1903., bio je katolički svećenik, povjesničar i ustaški dužnosnik. Poznat je po svojoj povezanosti s takozvanim štakorskim kanalima kojima je nakon Drugog svjetskog rata organiziran bijeg visokih ustaških dužnosnika iz Europe. Draganović je u to vrijeme živio u Zavodu sv. Jeronima u Rimu. Tijekom Drugog svjetskog rata, bio je ustaški potpukovnik i zamjenik načelnika Ureda za kolonizaciju. Nadzirao je konfiskaciju imovine Srba u Bosni i Hercegovini. Neko je vrijeme bio i vojni kapelan u logoru Jasenovac, dok ga Alojzije Stepinac sredinom 1943. nije poslao u Rim, u predstavništvo Hrvatske pri Vatikanu, gdje je skrbio za hrvatske vojnike i civile zarobljene i internirane u fašističke sabirne logore u Italiji, a kasnije i u savezničke.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+