Miris tamjana i novca

Ruski agenti u pravoslavnoj mantiji: Kako je metropolit Irinej špijunirao za Moskvu

Piše Josip Mlakić,
Ruski agenti u pravoslavnoj mantiji: Kako je metropolit Irinej špijunirao za Moskvu
NOVI EXPRESS Prije ravno 50 godina, 1975., što je svojevrsni kuriozitet, Igor Vasiljevič Zuzemilj, čije je crkveno ime bilo Irinej, a radio je kao agent KGB-a, postao je metropolit Beča i Austrije. Mi donosimo njegovu priču

Svećenici kao agenti tajnih službi nisu ništa nepoznato, pa čak ni na ovim prostorima. Najpoznatiji od njih bio je Krunoslav Draganović, čiji je život i danas, više od 40 godina nakon njegove smrti, obavijen velom tajne. Draganović, rođen u Brčkom 1903., bio je katolički svećenik, povjesničar i ustaški dužnosnik. Poznat je po svojoj povezanosti s takozvanim štakorskim kanalima kojima je nakon Drugog svjetskog rata organiziran bijeg visokih ustaških dužnosnika iz Europe. Draganović je u to vrijeme živio u Zavodu sv. Jeronima u Rimu. Tijekom Drugog svjetskog rata, bio je ustaški potpukovnik i zamjenik načelnika Ureda za kolonizaciju. Nadzirao je konfiskaciju imovine Srba u Bosni i Hercegovini. Neko je vrijeme bio i vojni kapelan u logoru Jasenovac, dok ga Alojzije Stepinac sredinom 1943. nije poslao u Rim, u predstavništvo Hrvatske pri Vatikanu, gdje je skrbio za hrvatske vojnike i civile zarobljene i internirane u fašističke sabirne logore u Italiji, a kasnije i u savezničke.

