Ruski brodovi na Jadranu: Što je Putinov razarač radio ispred Splita? 'Stalno smo ih pratili'

U proteklim tjednima tri su ruska vojna broda ušla u Jadransko more, a među njima su bili razarač Admiral Tributs, ali i špijunski brod Vasilij Tatiščev, piše Itamilradar. Talijanski načelnik stožera obrane admiral Cavo Dragone objasnio je za talijanski list 'La Repubblica' što se sve odvijalo u Jadranu te uvjerava kako su cijelo vrijeme Ruse imali na oku.

- Moramo biti svjesni da će se vojna prisutnost Moskve u Sredozemlju povećati u nadolazećim godinama - istaknuo je te dodao kako je njihova mornarica pratila ruske brodove koji su uplovili u Jadran.

- Ruski brodovi u Jadranu sigurno nisu blokirali Otrantska vrata, pomorski promet se mirno nastavio. Bila je to patrolna akcija, kojoj se odmah suprotstavila akcija naše mornarice. Nije to bio sukob između NATO-a i Rusa ili između Amerikanaca i Rusa: u tim vodama nalazio se nosač zrakoplova "Truman", koji međutim djeluje pod američkim zapovjedništvom. Protumjere su poduzele talijanske snage - pojasnio je Dragone.

Istaknuo je kako su mobilizirali najbliže jedinice koje su u to vrijeme bile angažirane u europskoj operaciji Irini, u misiji ophodnje NATO-a i u normalnom pomorskom nadzoru.

– Dvije fregate Fremm, najmodernije u našoj floti su krenule. "Bergamini" na ruski razarač "Admiral Tributs"; Marceglia prema Varjagu. Neprestano su ih nadlijetali avioni P72. Zatim je stigla i fregata "Libeccio". Nismo ih pustili ni trenutka. Sada ruski brodovi nisu više u Jadranu. Preselili su se u Jonsko more - rekao je.

Odgovorio je i na upit je li bio zabrinut zbog ovog manevra tako blizu obale.

- To je prilično rutinska aktivnost, usmjerena na položaj NATO snaga u odnosu na ukrajinsku krizu. Rusi su patrolirali, procjenjivali su reakciju američke flote. Bio je tu špijunski brod Vasilij Tatiščev koji je zadužen za analizu radarskih frekvencija. Pratili smo ih i proučavali njihove poteze. To su situacije u kojima nije jasno tko koga uhodi ili, kako se kaže u žargonu, tko koga zasjenjuje - kaže.

- Ne smijemo gajiti iluzije: ruska nazočnost je predodređena da ostane i poveća se. 31. srpnja Putin je potpisao dokument u kojem Mediteran označava kao strateški: on će biti temelj sukoba s NATO-om i Rusi će održavati stabilnu pomorsku silu. Posebno astertivni na Bliskom istoku i u Africi, gdje žele stvoriti bazu u Sudanu. Pokušat će se ponovno pokrenuti u Egiptu, Libiji i Alžiru. Ruska pozornost više nije samo na istočnom Mediteranu, već također u središnjem. Iz tog razloga, nakon onoga što se dogodilo u Jadranu, naredio sam promjenu naše pomorske sigurnosne operacije. Operacija "Sigurno more" sada je postala "Sigurni Mediteran" i ophodnja se proširila na cijelo područje, ne samo u područjima najbližima Italiji: to je jedini način da imate kontrolu nad situacijom - rekao je.

Zanimljivo je kako se sve to događa za vrijeme dok mađarski premijer Viktor Orban odmara na našoj obali, a s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem sastao se na večeri na Paklinskim otocima.

Naime, tri različite ruske jedinice ušle su u Jadransko more, gdje se nalazi nosač zrakoplova USS Truman (CVN-75) i njegova borbeno-udarna grupa:

– razarač Admiral Tributs (783) , koji je djelovao u srednjem Jadranu;

– obavještajni brod Vasilij Nikitič Tatiščev (SSV231) ;

– krstarica Varjag (011) koja je djelovala u južnom Jadranu;

U međuvremenu je fregata Admiral Grgorovič (745) djelovala u Jonskom moru.

Talijanska mornarica rasporedila je različite jedinice u Jadranu koje su pomno pratile ruske brodove:

– fregata Bergamini (F590) u srednjem Jadranu

– podmornica Longobardo (S524);

– fregata Marceglia (F597) u južnom Jadranu

– fregata Libeccio (F572) ;

Osim toga, ATR P-72A talijanskog ratnog zrakoplovstva i Boeing P-8A američke mornarice iz Sigonelle sudjelovali su u operacijama kontrole ruskih jedinica.

