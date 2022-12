Ruski kralj kobasica 'težak' 140 mil. dolara umro u Indiji: Ovog lipnja kritizirao je Putinov rat...

Ruski kralj kobasica Pavel Antov, koji je u lipnju kritizirao rat u Ukrajini, pa kasnije rekao kako je riječ o nesporazumu, pronađen je mrtav u luksuznom hotelu u Indiji.

On je indijskoj državi Odisha s grupom prijatelja slavio svoj 66. rođendan, ali sve je završilo tragično. Čak dva muškarca iz grupe od četiri prijatelja preminula su u hotelu...

Prvo je u petak, sumnja se od infarkta, preminuo biznismen Vladimir Budanov. Kraj njegova tijela pronađeno je više praznih boca alkohola, pa se sumnja kako je to doprinijelo/uzrokovalo tragediji. Bio je srčani bolesnik.

Nekoliko dana kasnije, mrtav je u dvorištu hotela pronađen Antov. Sumnja se da je skočio u smrt. Jedni govore s krova hotela, drugi iz sobe na 3. katu.. Neki kažu i da je pao.. Dosta njih, očekivano, sumnja u te verzije priča.

Ruski mediji javljaju kako nema kriminalnih elemenata u ovim tragičnim događajima, iz indijskih službi poručuju kako istražuju mogućnost samoubojstva u slučaju Antov, ali ne isključuju druge opcije...

- Bio je depresivan zbog smrti prijatelja - kaže Vivekananda Sharma iz policije države Odisha.

Antonov je bio aktivni političar, član Putinove stranke "Jedinstvena Rusija", bio je 'gazda' u gradu Vladimiru, nekih 150 km od Moskve, i bio je jedan od najbogatijih ruskih političara. Koliko je prije smrti točno bio 'težak' ne zna se, ali Forbes je njegovo bogatstvo tamo 2019. godine procijenio na 140 mil. dolara, piše BBC.

Početkom ljeta na njegovom Telegram profilu pojavila se objava koja je kritizirala rusko bombardiranje Kijeva.

- Ovo je ruski teror u kojem stradavaju ukrajinski civili - stalo je u objavi, da bi Antov brže-bolje istu uklonio.

Kasnije je kazao kako je to poruka neistomišljenika s kojim se prepirao, kako je on istinski patriot koji stoji uz predsjednika, kako je to tehnički nesporazum...

Kako bilo, Antonov se pridružuje povećoj skupini ruskih bogataša koji su preminuli pod čudnim okolnostima od početka invazije. Ovdje možete pročitati cijelu listu i više o sumnjivim smrtima.

