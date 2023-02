Ruski mediji: 'Zapadni državnici su liliputanci, jedino hrvatski predsjednik ima zdrav instinkt'

Vidim te male liliputance kako plešu oko Rusije, koja se još nije probudila. I misle da će je sada nitima privezati. Čim se Rusija krene razbuđivati, oni će se razbježati. Spašavaj se tko može! Čelnik je Hrvatske u pravu. On ima zdravi instinkt, rekao je Jakov Kedmi u TV-propagandi Vladimira Solovjova.

Nekoliko dana nakon izjava Zorana Milanovića o ratu u Ukrajini komentari ne prestaju pristizati. Tako je bilo i u TV-emisiji “Večer s Vladimirom Solovjovom” na ruskoj državnoj televiziji.

- Jedan gori od drugoga. Katastrofa je to što se danas događa s državničkom elitom na zapadu. To što su slučajno pronašli pridošlicu iz Punjaba, jer se među Britancima nikog nije moglo naći, to još ništa ne znači. Tko će biti poslije njega? Treba reći i da je Erdogan ispravno prepoznao da na čelu Francuske stoji Micron. Micron! U prenesenom smislu. Mene to podsjeća na djetinjstvo, kad sam čitao prekrasne dječje knjige. Na primjer, Guliverova putovanja. Pamtim tu sliku, Guliver leži, a majušni liliputanci trude se privezati ga nitima – govori Jakov Kedmi, rusko-izraelski političar i bivši diplomat.

- Vidi liliputance! Rastrčali su se. Nakon posljednjih istupa čelnika zapada, meni je žao predsjednika Rusije. S kime da uopće razgovara - rekao je Kedmi.

Naime, Jakov Kedmi izraelski je političar i bivši diplomat, rođen u Rusiji kao Jaša Kazakov. Česti je gost u TV-propagandi Vladimira Solovjova.

- Što se tiče Vučića, želim reći da je otvoreni rat protiv Rusije započeo na Balkanu. Raspad Jugoslavije, podjela Jugoslavije, to je bila operacija protiv Rusije. Osnovni cilj bila je Rusija. Tako da smatram da, kad se sve ovo završi, Rusija neće zaboraviti Srbiju i pomoći će joj da se oporavi. I uspostava te banditske republike Kosovo, to je njihovo čedo, to su Amerikanci i Nijemci izgradili na lažima bandi kosovskih zločinaca… Tu republiku. Uostalom, tko je jedan od onih koji su podržavali te kosovske bandite? Sjećate se kako se zvao? Ja se sjećam. Zvao se Bin Laden. Njegovi su drugovi ratovali na Kosovu, njegovi drugovi su ratovali u Bosni. Bin Ladenovi teroristi su ratovali u Jugoslaviji. Možda danas Rusija ne može konkretno, realno pomoći Srbiji. Ali ja mislim, ja se nadam, da ona na to neće zaboraviti - rekao je Kedmi.

