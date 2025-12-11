Obavijesti

News

Komentari 1
SASTANAK PUTIN-WITKOFF

Ruski ministar Lavrov tvrdi: Razriješeni su svi nesporazumi oko Ukrajine sa SAD-om

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski ministar Lavrov tvrdi: Razriješeni su svi nesporazumi oko Ukrajine sa SAD-om
3
Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Lavrov je u četvrtak rekao da su razgovori potvrdili "međusobno razumijevanje", koje su postigli Putin i predsjednik SAD-a Donald Trump na samitu na Aljasci u kolovozu

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u četvrtak da su svi "nesporazumi" sa Sjedinjenim Državama oko Ukrajine riješeni nakon sastanka između predsjednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stevea Witkoffa ranije ovog mjeseca. Kremlj je opisao sastanak 2. prosinca s Witkoffom i Jaredom Kushnerom kao "konstruktivan", iako nisu postignuti veći pomaci u rješavanju rata u Ukrajini.

Lavrov je u četvrtak rekao da su razgovori potvrdili "međusobno razumijevanje", koje su postigli Putin i predsjednik SAD-a Donald Trump na samitu na Aljasci u kolovozu.

SAMO BIZNIS Trump poslao dokumente. U Europi ostali šokirani kada su vidjeli što traži. Je li ovo kraj?
Trump poslao dokumente. U Europi ostali šokirani kada su vidjeli što traži. Je li ovo kraj?

"Sada, ovdje, u našim pregovorima s Amerikancima o ukrajinskom pitanju, osobno vjerujem da su nesporazumi riješeni", rekao je.

Lavrov je dodao da Rusija želi da se paket dokumenata dogovori kako bi se podupro dugoročni i održivi mirovni sporazum u Ukrajini s jamstvima sigurnosti za sve uključene strane.

Pokretanje videa...

'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' 01:22
'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' | Video: 24sata/Reuters

"Prenijeli smo našim američkim kolegama dodatne prijedloge u vezi s jamstvima kolektivne sigurnosti", rekao je Lavrov. "Razumijemo da se prilikom rasprave o sigurnosnim jamstvima ne možemo ograničiti samo na Ukrajinu."

Također je rekao da Rusija neće prihvatiti članstvo Ukrajine u NATO-u i da Moskva želi zaštitu govornika ruskog u Ukrajini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kijev: Velika špijunska akcija. Rusi skoro sabotirali važnu elektranu. Vrbovali mladiće
UHVATILI IH

Kijev: Velika špijunska akcija. Rusi skoro sabotirali važnu elektranu. Vrbovali mladiće

Mladiću je određeno zadržavanje u istražnom zatvoru, a tužiteljstvo ga tereti za veleizdaju počinjenu tijekom ratnog stanja. Ukoliko ga proglase krivim, prijeti mu kazna od 15 godina zatvora do doživotne robije, uz oduzimanje cjelokupne imovine
Ukrajina SAD-u poslala odgovor na Trumpov mirovni plan
DETALJI NISU POZNATI

Ukrajina SAD-u poslala odgovor na Trumpov mirovni plan

Ukrajina je formulirala svoj odgovor na američki mirovni plan i poslala ga Washingtonu, izvijestio je u srijedu kasno navečer RBC-Ukrajina, neovisna ukrajinska novinska agencija i portal vijesti
Trump poslao dokumente. U Europi ostali šokirani kada su vidjeli što traži. Je li ovo kraj?
SAMO BIZNIS

Trump poslao dokumente. U Europi ostali šokirani kada su vidjeli što traži. Je li ovo kraj?

Amerikanci su predložili da se Ukrajina obnovi uz pomoć 200 milijardi dolara zamrznutih ruskih sredstava. Obnovu bi naravno vodile američke tvrtke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025