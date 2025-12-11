Kijev: Velika špijunska akcija. Rusi skoro sabotirali važnu elektranu. Vrbovali mladiće

U glavnom gradu Ukrajine uhićen je 21-godišnjak pod sumnjom da je ruskoj vojnoj obavještajnoj službi odavao ključne informacije o lokacijama vojnih postrojbi i jedne termoelektrane. Kako navodi Ured kijevskog gradskog tužiteljstva, mladić je priveden dok je snimao strateški važan energetski objekt.

Vrbovali ga preko Telegrama

Istraga je otkrila da su 21-godišnjak i 19-godišnjak iz Hmeljničke oblasti tijekom jeseni, u razdoblju od rujna do studenog, stupio u kontakt s pripadnikom ruske vojne obavještajne službe putem popularne aplikacije Telegram. Za novčanu naknadu pristao je prikupljati i prosljeđivati osjetljive podatke o položaju vojnih objekata i termoelektrana u Kijevu.

Foto: Ukrajinska sigurnosna služba

Uhićen na djelu, tražio da ga pošalju u Rusiju

Pripadnici sigurnosnih službi uhitili su ga neposredno uz termoelektranu koju je snimao po nalogu svojih ruskih kontakata. Ono što je uslijedilo nakon uhićenja iznenadilo je istražitelje, mladić je odmah zatražio da ga se uvrsti na popis za razmjenu zarobljenika i pošalje u Rusku Federaciju, izvijestila je Ukrajinska sigurnosna služba.

Prijeti mu doživotni zatvor

Mladiću je određeno zadržavanje u istražnom zatvoru, a tužiteljstvo ga tereti za veleizdaju počinjenu tijekom ratnog stanja. Ukoliko ga proglase krivim, prijeti mu kazna od 15 godina zatvora do doživotne robije, uz oduzimanje cjelokupne imovine.

Ovaj slučaj podsjeća na presudu iz 2024. godine, kada je sud na doživotni zatvor osudio muškarca koji je u lipnju 2023. navodio rusku raketu na pizzeriju Ria u Kramatorsku. U tom je napadu poginulo 13 osoba, uključujući i djecu, izvijestili su Ukrajinci.