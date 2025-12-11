Trump poslao dokumente. U Europi pali na guzicu kada su vidjeli što traži. Je li ovo kraj?

Washington je poslao nekoliko dokumenata europskim saveznicima. Amerikanci u njima predlažu totalnu reintegraciju Rusije u svjetsko gospodarstvo i obnovu ratom rasturene Ukrajine, piše Wall Street Journal. Amerikanci su predložili da se Ukrajina obnovi uz pomoć 200 milijardi dolara zamrznutih ruskih sredstava. Obnovu bi naravno vodile američke tvrtke.

Tim bi se novcem financirali projekti u Ukrajini, uključujući izgradnju ogromnog podatkovnog centra koji bi se napajao iz nuklearne elektrane Zaporižja, trenutačno pod ruskom okupacijom.

Foto: Wikimedia Commons

Drugi dio plana nudi viziju izvlačenja Rusije iz izolacije, pri čemu bi američke tvrtke ulagale u strateške sektore poput vađenja rijetkih metala i bušenja nafte na Arktiku, ali i pomogle u obnovi ruskih energetskih tokova prema Europi.

Upravo je ta stavka problematična za europske zemlje jer je EU nedavno, slavodobitno objavila da će do 2027. u potpunosti zabraniti uvoz ruskog plina, a Amerikanci sada traže ponovnu integraciju ruskih resursa.

Biznisom do mira

Američki pregovarački tim vidi zajedničku gospodarsku aktivnost i energetsku međuovisnost kao temelj svoje filozofije "poslom do mira". Dužnosnik Bijele kuće izjavio je kako predsjednik Trump i njegov tim rade na postizanju dogovora o okončanju rata, za koji smatraju da predugo traje.

Neki europski dužnosnici koji su vidjeli dokumente izjavili su kako nisu sigurni treba li ih uopće shvatiti ozbiljno. Jedan ih je dužnosnik usporedio s Trumpovom vizijom o izgradnji naselja u stilu rivijere u Gazi. Drugi je, govoreći o predloženim energetskim sporazumima, rekao da je to ekonomska verzija konferencije iz 1945. na kojoj su pobjednici Drugog svjetskog rata podijelili Europu. "To je kao Jalta", rekao je.

Europa, koja se od ruske invazije 2022. nastoji osloboditi ovisnosti o ruskom plinu, ne želi nastaviti kupovati energiju od zemlje koju smatra svojom najvećom sigurnosnom prijetnjom. Europski dužnosnici strahuju da bi američki pristup dao Rusiji predah potreban da ojača svoje gospodarstvo i vojnu moć.

Njemačka vlada također je naglasila da europske sankcije zabranjuju bilo kakve radove ili financijske transakcije povezane s popravkom plinovoda Sjeverni tok. Njemački kancelar Merz u ponedjeljak je izjavio da je "skeptičan prema američkim prijedlozima".

Ruska imovina

U središtu sukoba su zamrznuta ruska sredstva koja se većinom nalaze u europskim institucijama. Europski dužnosnici žele taj novac iskoristiti za odobravanje zajma Ukrajini kako bi mogla kupiti oružje i održati funkcioniranje države. S druge strane, Washington tvrdi da bi takav pristup brzo iscrpio sredstva.

Foto: Profimedia

Umjesto toga, SAD planira angažirati direktore s Wall Streeta i milijardere da ulože novac i tako višestruko povećaju iznos dostupan za ulaganja. Jedan američki dužnosnik uključen u razgovore rekao je da bi iznos pod američkim upravljanjem mogao narasti na 800 milijardi dolara. "Naša je snaga u tome što uistinu razumijemo financijski rast", poručio je.

Ako američka vizija prevlada, potisnula bi europske planove i učvrstila rusku ekonomsku reintegraciju. Ishod je, kako je nekoliko dužnosnika opisalo, mahnita utrka s vremenom kako bi se europski planovi proveli prije nego što SAD nametne vlastita rješenja.

Predaja Ukrajinaca

Trumpov izaslanik za Rusiju Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner savjetovali su se s vodećim direktorima s Wall Streeta o oživljavanju ukrajinskog gospodarstva. Njihovi planovi uključuju i prijedlog da ukrajinski veterani polože oružje kako bi zarađivali plaće na razini Silicijske doline upravljajući podatkovnim centrima koje bi izgradile američ