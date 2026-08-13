RUSKI PEARL HARBOR Ukrajina izvela veliki napad u Crnom moru. Gore brodovi, ima mrtvih

U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk u srijedu pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su obustaviti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici te izvori iz industrije žita.

⚡️ Three Russian warships hit simultaneously in the port of Novorossiysk



Satellite imagery confirms damage to the frigates Admiral Makarov and Admiral Essen — presumably around the Kalibr launchers.



A minesweeper, a patrol ship, a reconnaissance vessel and the experimental ship… pic.twitter.com/e1WQXXAWkJ — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026

Poginulo je najmanje dvoje ljudi, uključujući osmogodišnje dijete, izjavio je regionalni guverner Venijamin Kondratjev.

Opisujući napad kao događaj od "strateškog značaja", ukrajinska sigurnosna služba SBU priopćila je da su snage Kijeva napale pomorsku bazu u Novorosijsku dronovima i projektilima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da su pogođene dvije fregate, veliki desantni brod, korveta i druga plovila.

Budući da je Rusija najveći svjetski izvoznik pšenice, napadi na žitne terminale potaknuli su strah od poremećaja u globalnoj opskrbi. Cijene pšenice na čikaškoj burzi porasle su u srijedu za oko tri posto nakon napada na Novorosijsk.

⚡️ Ukraine's Defense Forces struck four Russian warships during an attack on the naval base in Novorossiysk, Russia.



The Admiral Makarov and Admiral Essen frigates, a Project 21631 Buyan-M small missile ship, and the Project 22160 patrol ship Vasily Bykov damaged.



Glory! https://t.co/wjZFuYWCNM pic.twitter.com/RLxCvQRL7i — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 12, 2026

Rusko ministarstvo poljoprivrede priopćilo je da radi na preusmjeravanju izvoza na alternativne pravce.

Glavna ruska udruga izvoznika žita upozorila je prošlog mjeseca da bi ukrajinski napadi mogli zaustaviti crnomorski izvoz žita, što bi podiglo cijene i uzrokovalo glad u Africi i na Bliskom istoku.

Gradonačelnik Novorosijska Andrej Kravčenko rekao je da je luka nakon napada u srijedu obustavila vodoopskrbu i proglasila izvanredno stanje. Oštećena su četiri poduzeća, više od 20 stambenih zgrada i nekoliko obrazovnih ustanova, dodao je.

Izvoz žita

Ruski napadi na brodove u Crnom moru drastično su smanjili isporuke žita iz Ukrajine, koja je također veliki globalni izvoznik. Pošiljke su u prva dva tjedna kolovoza pale za 76 posto u odnosu na godinu ranije, objavilo je u srijedu ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede.

Ukrajina i Moldavija dogovorile su u srijedu plan za preusmjeravanje ukrajinskih pošiljki žita željeznicom kroz Moldaviju.

Na Krimu, crnomorskoj regiji koju je Moskva zauzela i anektirala 2014. godine, više od 30 dronova oboreno je u srijedu u Sevastopolju, objavio je na Telegramu guverner kojeg je postavila Rusija, Mihail Razvožajev.

Moskva je intenzivirala napade na ukrajinsku logistiku i skladišta kao odgovor na napade Kijeva na ruska energetska, lučka i logistička središta.

Zelenskij je u utorak rekao da je Kijev predao prijedloge američkim pregovaračima za plan okončanja sukoba, koji je započeo ruskom invazijom u veljači 2022. godine.

Ukrajina je u više navrata pozvala na prekid vatre. Rusija tvrdi da želi rješenje, ali da bilo koji dogovor mora uključivati potpuno prepuštanje četiriju ukrajinskih regija na koje Moskva polaže pravo, kao i rješavanje "temeljnih uzroka" sukoba.

Novorosijsk je također sjedište infrastrukture za izvoz nafte, uključujući Kaspijski naftovodni konzorcij (CPC), koji je u djelomičnom vlasništvu američkih naftnih divova Chevrona i ExxonMobila, a kojim se kazahstanska nafta transportira na tržište.

Financial Times izvijestio je u srijedu da je, nakon zahtjeva potpredsjednika SAD-a J. D. Vancea krajem srpnja, Ukrajina pristala da neće napadati infrastrukturu CPC-a i neruske brodove, pod uvjetom da nisu pod ukrajinskim sankcijama ili da ne prevoze rusku naftu ili drugi teret.

Ured ukrajinskog predsjednika nije odgovorio na upit za komentar o toj vijesti.