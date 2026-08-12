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Pat pozicija Putina i Zelenskog PLUS+

Ukrajina na rubu: Kako Rusija blokira izvoz i prijeti ekonomiji

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 3 min
Ukrajina na rubu: Kako Rusija blokira izvoz i prijeti ekonomiji
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Ukrajina tuče bespilotnim letjelicama, Rusi projektilima, a svi su na izmaku snaga

Ukrajinska sposobnost da udara duboko unutar Rusije te da cilja njezin izvoz nafte i plina stvara jasan put do pobjede, ako se ti napadi održe, kazao je nedavno general Ben Hodges, umirovljeni zapovjednik kopnenih snaga NATO-a u Europi.

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Komentari 1
Zelenski: Ove godine oslobodili smo 745 četvornih kilometara
PRITISAK NA RUSIJU

Zelenski: Ove godine oslobodili smo 745 četvornih kilometara

Ukrajinska vojska u proteklih mjeseci nastoji izvršiti dodatni pritisak na Moskvu, izvodeći protunapade na dijelovima bojišnice duge 1200 kilometara te gađajući logističku i energetsku infrastrukturu.
Zelenski: Rusija je upotrijebila sjevernokorejske rakete u napadu na Zaporižju
ŠEST LJUDI POGINULO

Zelenski: Rusija je upotrijebila sjevernokorejske rakete u napadu na Zaporižju

Ruske snage su ubile šest osoba u napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižju, koji je uključivao sjevernokorejske balističke projektile, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak
Zelenski najavio da će pojačati napade duboko unutar Rusije
OBRATIO SE JAVNOSTI

Zelenski najavio da će pojačati napade duboko unutar Rusije

Zelenski je u večernjem video obraćanju u ponedjeljak rekao da će Ukrajina nastaviti napadati ciljeve duboko na ruskom teritoriju kako bi Moskvi pokazala da je mir nužan.

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