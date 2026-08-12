Ukrajina tuče bespilotnim letjelicama, Rusi projektilima, a svi su na izmaku snaga
Pat pozicija Putina i Zelenskog PLUS+
Ukrajina na rubu: Kako Rusija blokira izvoz i prijeti ekonomiji
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Ukrajinska sposobnost da udara duboko unutar Rusije te da cilja njezin izvoz nafte i plina stvara jasan put do pobjede, ako se ti napadi održe, kazao je nedavno general Ben Hodges, umirovljeni zapovjednik kopnenih snaga NATO-a u Europi.
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