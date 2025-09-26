Obavijesti

NEMIR NA SJEVERU

Ruski ratni brod danima se skriva 12 kilometara od Danske

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Alexxx

Prema navodima medija, brod Aleksandar Šabalin već se danima nalazi u tom području, i to u razdoblju intenzivne aktivnosti dronova iznad danskih zračnih luka i vojnih lokacija

Prema informacijama danskog Ekstra Bladeta, ruski desantni brod klase Ropucha ruske mornarice i dio Baltičke flote, Aleksandar Šabalin nalazi se 12 kilometara od danskog otoka Langeland. Brod se nalazi u međunarodnim vodama, ali s isključenim AIS odašiljačem.

Prema navodima medija, brod Aleksandar Šabalin već se danima nalazi u tom području, i to u razdoblju intenzivne aktivnosti dronova iznad danskih zračnih luka i vojnih lokacija. Jacob Kaarsbo, bivši glavni analitičar danske vojne obavještajne službe, rekao je za Ekstra Bladet da brod može imati nekoliko uloga kao sredstvo za odvlačenje pažnje, promatračka platforma ili kao podrška ruskim trgovačkim brodovima povezanim s lansiranjem dronova.

Danske vlasti potvrdile su da je Šabalin dio istrage o aktivnosti dronova.

Što se tiče izvora napada dronovima, danske vlasti za sada suzdržavaju se od službenih izjava. No, premijerka Mette Frederiksen izjavila je u četvrtak da će napadi vrlo vjerojatno biti nastavljeni te upozorila da „ono što trenutačno doživljavamo u Danskoj je hibridni rat“, sličan incidentima koji su zabilježeni i drugdje u Europi.

