Ruski ratni brod pucao prema britanskoj jahti u La Mancheu

Ruska fregata Admiral Grigorovič ispalila je hice upozorenja u blizini britanske jahte koja je plovila Engleskim kanalom. Incident se dogodio u utorak oko 37 kilometara južno od Otoka Wight.

Posada jahte prijavila je britanskoj obalnoj straži da je ruski ratni brod otvorio vatru dok se nalazio na udaljenosti od oko 450 metara. Nitko nije ozlijeđen, a jahta nije oštećena te je nastavila plovidbu. Britansko Ministarstvo obrane istražuje slučaj, a brod Kraljevske mornarice HMS Tyne kontaktirao je posadu kako bi provjerio njihovu sigurnost.

Odgovor na zapljenu tankera?

Incident se dogodio samo dva dana nakon što su britanske snage preuzele kontrolu nad ruskim tankerom Smyrtos u La Mancheu. Britanske vlasti tvrde da je riječ o brodu iz takozvane ruske "flote iz sjene", koja služi za prijevoz nafte mimo međunarodnih sankcija.

Ruska fregata Admiral Grigorovič posljednjih se tjedana često nalazi u blizini britanskih voda. Britanske vlasti upozoravaju na sve veći broj ruskih vojnih i civilnih plovila koja prolaze tim područjem.

Sličan incident zabilježen je nedavno i u Barentsovom moru, gdje je ruski ratni brod ispalio hice upozorenja prema norveškom ribarskom brodu. Stručnjaci upozoravaju da takvi potezi dodatno povećavaju napetosti između Rusije i zemalja NATO-a.