Obavijesti

News

Komentari 7
ISPALILI HITAC UPOZORENJA

Ruski ratni brod pucao prema britanskoj jahti u La Mancheu

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski ratni brod pucao prema britanskoj jahti u La Mancheu
Foto: UK MOD Crown copyright/Royal Nav

Incident se dogodio samo dva dana nakon što su britanske snage preuzele kontrolu nad ruskim tankerom Smyrtos u La Mancheu. Britanske vlasti tvrde da je riječ o brodu iz takozvane ruske "flote iz sjene"

Ruska fregata Admiral Grigorovič ispalila je hice upozorenja u blizini britanske jahte koja je plovila Engleskim kanalom. Incident se dogodio u utorak oko 37 kilometara južno od Otoka Wight.

Posada jahte prijavila je britanskoj obalnoj straži da je ruski ratni brod otvorio vatru dok se nalazio na udaljenosti od oko 450 metara. Nitko nije ozlijeđen, a jahta nije oštećena te je nastavila plovidbu. Britansko Ministarstvo obrane istražuje slučaj, a brod Kraljevske mornarice HMS Tyne kontaktirao je posadu kako bi provjerio njihovu sigurnost.

Odgovor na zapljenu tankera?

Incident se dogodio samo dva dana nakon što su britanske snage preuzele kontrolu nad ruskim tankerom Smyrtos u La Mancheu. Britanske vlasti tvrde da je riječ o brodu iz takozvane ruske "flote iz sjene", koja služi za prijevoz nafte mimo međunarodnih sankcija.

Ruska fregata Admiral Grigorovič posljednjih se tjedana često nalazi u blizini britanskih voda. Britanske vlasti upozoravaju na sve veći broj ruskih vojnih i civilnih plovila koja prolaze tim područjem.

Sličan incident zabilježen je nedavno i u Barentsovom moru, gdje je ruski ratni brod ispalio hice upozorenja prema norveškom ribarskom brodu. Stručnjaci upozoravaju da takvi potezi dodatno povećavaju napetosti između Rusije i zemalja NATO-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'
POLICIJA BEZ DOJAVE

NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'

Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je SDP-ovac Zubčić uz snimku
Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'
POMORSKA NESREĆA

Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'

Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026