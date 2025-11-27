Obavijesti

PRESUDA

Ruski sud osudio osmoricu na doživotni zatvor zbog velikog napada na Krimski most

Piše HINA,
Foto: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS

Snažna eksplozija zapalila je osam cisterni s naftnim derivatima i uništila dva dijela betonskoga cestovnog mosta

Ruski je sud u četvrtak osudio osmoricu muškaraca na doživotni zatvor zbog njihove umiješanosti u golemu eksploziju koja je 2022. djelomično uništila važan most koji povezuje Rusiju s Krimskim poluotokom, anektiranim 2014. godine. Nakon saslušanja u Rostovu na Donu u južnoj Rusiji svi su proglašeni krivima za pripadnost "organiziranoj kriminalnoj skupini" čiji je cilj bio "realizirati napad" na Krimski most, kada je u listopadu 2022. smrtno stradalo pet ljudi, priopćio je regionalni vojni sud.

Za eksploziju, koja se dogodila osam mjeseci nakon početka velike ruske ofenzive na Ukrajinu, kasnije je odgovornost preuzeo Kijev.

Most dugačak 19 kilometara, koji je 2018. godine otvorio ruski predsjednik Vladimir Putin, za rusku je vladu jedan od simbola aneksije ukrajinskog poluotoka Krima 2014. 

Nekoliko dijelova ovoga cestovnog i željezničkog mosta, koji su u međuvremenu popravljeni, djelomično se urušilo 8. listopada 2022., kada je kamion natovaren eksplozivom eksplodirao na jednoj od prometnih traka. 

TIHO ORUŽJE POD MOREM VIDEO Ovo je oružje kojim su Ukrajinci napali Krimski most
VIDEO Ovo je oružje kojim su Ukrajinci napali Krimski most

Snažna eksplozija zapalila je osam cisterni s naftnim derivatima i uništila dva dijela betonskoga cestovnog mosta.

U napadu je ubijeno pet osoba, među njima i vozač kamiona u koji je eksploziv natovaren bez njegova znanja, stoji u objavi suda.

Osmorica osuđenika negiraju krivicu, a sudilo im se od veljače iza zatvorenih vrata.

Most je ponovno oštećen u srpnju 2023. u napadu mornaričkim dronovima u srpnju 2023., za što je odgovornost opet preuzeo Kijev.

Od tada su ruske vlasti znatno pojačale nadzor nad mostom, koji je ključan za slanje trupa i vojne opreme na anektirani Krim.

