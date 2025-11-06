Obavijesti

News

Komentari 0
SUD ODLUČIO

Ruski vojnik u Ukrajini dobio doživotni zatvor zbog ubojstva ukrajinskog ratnog zarobljenika

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski vojnik u Ukrajini dobio doživotni zatvor zbog ubojstva ukrajinskog ratnog zarobljenika
Foto: Valentyn Ogirenko

Prvi put od invazije, ruski vojnik dobio doživotnu kaznu zbog ubojstva ukrajinskog zarobljenika! Kurašov u suzama tvrdi da je nevin i traži razmjenu. Šokantno suđenje u Zaporižji

Ukrajinski sud osudio je u četvrtak ruskog vojnika na doživotni zatvor zbog ubojstva ukrajinskog ratnog zarobljenika, što je prvi takav slučaj od početka ruske invazije na Ukrajinu. Sud u jugoistočnom gradu Zaporižji proglasio je Dmitrija Kurašova (27) krivim zbog ubojstva Vitalija Hodniuka, ukrajinskog vojnika koji se predao u siječnju 2024. ruskim snagama.

Kurašov, kojeg su zajedno s drugim ruskim vojnicima zarobile ukrajinske snage nedugo nakon tog incidenta, priznao je na sudu krivnju, iako je kasnije rekao novinarima da je nedužan i da želi da bude uključen u razmjenu zarobljenika.

nema mira Rusi tvrde da napreduju u Pokrovsku, Ukrajinci: ‘Borbe su žestoke, ali ne damo grad!’
Rusi tvrde da napreduju u Pokrovsku, Ukrajinci: ‘Borbe su žestoke, ali ne damo grad!’

Njegova presuda ima simboličnu važnost za Ukrajinu, koja ističe da su ruske snage pogubile mnogobrojne ukrajinske zarobljenike, ali sumnjivci su obično izvan dosega ukrajinskog pravosuđa. Rusija niječe da njezini vojnici čine ratne zločine.

Ured ukrajinskog glavnog državnog odvjetnika rekao je Reutersu da provodi kaznene istrage o ubojstvima 322 ukrajinskih vojnika koji su bezuvjetno položili oružje i/ili se predali od početka ruske invazije 2022. 

Kurašov, koji je ostao bez lijevog oka boreći se u Ukrajini, pridružio se ruskoj vojsci u zamjenu za prijevremeno puštanje iz zatvora gdje je služio kaznu zbog krađe, po ukrajinskim vlastima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ruske snage napreduju u uličnim borbama u Pokrovsku
MINISTARSTVO PRIOPĆILO

Ruske snage napreduju u uličnim borbama u Pokrovsku

Ruske snage napreduju u Pokrovsku, "vratima Donjecka", uz borbe kuću po kuću! Ukrajinci tvrde da nisu u okruženju, ali situacija je sve teža. Hoće li Pokrovsk pasti
Poginuo jedan čovjek: Ukrajina je napala Rusiju dronovima
IZAZVALI POŽARE

Poginuo jedan čovjek: Ukrajina je napala Rusiju dronovima

Ruski mediji izvijestili su da je 13 zračnih luka diljem Rusije obustavilo letove zbog napada dronovima
Angelina Jolie nenajavljeno je stigla u Ukrajinu: U zemlju ušla pješice, regrutirali joj vozača?
DOŠLO DO INCIDENTA

Angelina Jolie nenajavljeno je stigla u Ukrajinu: U zemlju ušla pješice, regrutirali joj vozača?

Poznata glumica u Ukrajini je prvi puta bila 2022. godine i tada je bila u gradu Lavovu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025