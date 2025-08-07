Obavijesti

središnja banka:

Rusko gospodarstvo usporava

Rusko gospodarstvo usporit će u ovoj i idućoj godini, izvijestila je središnja banka, istaknuvši da bi aktivnost trebala ponovo ubrzati u 2027., oslonjena na niže troškove zaduživanja.

U drugom tromjesečju ruski bruto domaći proizvod (BDP) porastao je za 1,8 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, pokazuju prognoze središnje banke, objavljene u srijedu.

Ministarstvo gospodarskog razvoja i statistički ured Rosstat još nisu objavili procjene rasta BDP-a u drugom tromjesečju.

U prva tri ovogodišnja mjeseca BDP je uvećan za 1,4 posto, osjetno slabije no što su pokazale travanjske procjene budući da je domaća potražnja oslabila izrazitije no što se očekivalo, odražavajući slabiju državnu i potrošnju kućanstva, dok su bruto ulaganja kompanija u fiksni kapital ubrzala, istaknula je središnja banka.

Aktivnost bi trebala biti prigušena i u trećem tromjesečju, uz prognoziranu stopu rasta od 1,6 posto, procjenjuju.

Usporavanje će se protegnuti i na četvrto tromjesečje i gospodarska aktivnost mogla bi se zadržati na razini istog prošlogodišnjeg razdoblja ili porasti za jedan posto, između ostalog i zbog visoke poredbene osnovice u četvrtom tromjesečju 2024. godine kada je proizvodnja u pojedinim sektorima nakratko snažno porasla.

U cijeloj 2025. godini ruski BDP trebao bi porasti od jedan do dva posto, potvrdila je središnja banka procjenu iz travnja. U 2024. bio je porastao za 4,1 posto.

U 2026. rast bi trebao dodatno usporiti, na 0,5 do 1,0 posto, zbog umjerenije investicijske i potražnje kućanstava pod utjecajem stroge monetarne politike.

U razdoblju od 2026. do 2028. doprinos potražnje rastu BDP‑a trebao bi se pak povećati paralelno snižavanju kamatnih stopa, napominju u središnjoj banci.

U 2027. godini gospodarska aktivnost trebala bi ponovo ubrzati, uz prognozirani raspon od 1,5 do 2,5 posto, i zadržati taj tempo u godinama koje slijede.

Vrhunac 'pregrijavanja' rusko gospodarstvo dosegnulo je, po njima, u četvrtom tromjesečju 2024., a nakon toga ušlo je u razdoblje usporavanja.

Godišnja stopa inflacije iznosila je u drugom tromjesečju 9,4 posto, izračunali su, a do kraja trećeg tromjesečja trebala bi se spustiti na 8,5 posto.

U cijeloj 2025. trebala bi se kretati u rasponu od 6,0 do 7,0 posto, izračunali su krajem srpnja, snizivši procjenu koja je bila pokazivala raspon od 7,0 do 8,0 posto.

Krajem srpnja središnja banka snizila je kamatne stope za dva postotna boda, na 18 posto, budući da se, prema njihovom objašnjenju, gospodarstvo počelo vraćati na uravnotežen rast u uvjetima slabljenja inflacije i usporavanja domaće potražnje.

