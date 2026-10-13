Ruta aviona koji je izazvao paniku iznad Hrvatske: Sumjalo se na otmicu, ovo je pravi uzrok

Putnički zrakoplov kompanije Corendon Airlines na letu iz Grčke prema Njemačkoj izazvao je veliku sigurnosnu uzbunu nakon što je poslao signal za otmicu. Incident se dogodio u hrvatskom zračnom prostoru, a rezultirao je presretanjem od strane borbenih aviona i privremenim zatvaranjem zračne luke u Nürnbergu.

Zrakoplov Boeing 737-800, registriran na Malti pod oznakom 9H-CXD, letio je s grčkog otoka Krfa prema njemačkom Nürnbergu. Tijekom preleta preko Hrvatske, posada je odaslala kod 7500, koji u međunarodnom zrakoplovstvu označava otmicu.

Kontrola leta ubrzo je potpuno izgubila radiovezu s kokpitom zrakoplova. Zbog sumnje na najgori mogući scenarij, nadležne službe odmah su aktivirale stroge sigurnosne protokole.

Kako bi procijenili situaciju i zaštitili zračni prostor, njemačke zračne snage podigle su dva borbena zrakoplova Eurofighter. Oni su poletjeli iz baze Neuburg i presreli putnički avion kako bi ga sigurno ispratili do krajnjeg odredišta.

Privremeno zatvaranje zračne luke

Let XR456 uspješno je i sigurno sletio u Nürnberg nedugo nakon podneva, uz strogu pratnju vojnih zrakoplova. Zbog izvanredne situacije, uprava aerodroma obustavila je sve ostale letove na neko vrijeme.

Njemačka policija odmah je opkolila zrakoplov i provela detaljan pregled kako bi utvrdila postoji li stvarna prijetnja za sigurnost putnika. Putnici i članovi posade zadržani su na svojim mjestima dok sigurnosne provjere nisu bile gotove.

Nedugo zatim stigla je potvrda da su svi ljudi na brodu na sigurnom i da je uzbuna zapravo bila lažna. Putnici su tada napustili zrakoplov i prebačeni su u terminal zračne luke.

Iz zrakoplovne kompanije ubrzo su poručili da nitko na letu nije bio u opasnosti. Istraga je vrlo brzo pokazala o čemu se zapravo radilo.

Kvar na radiju kao uzrok kaosa

Istraga je otkrila da je dramatična situacija nastala zbog tehničkih problema na putničkom avionu. Corendon Airlines potvrdio je da je došlo do kratkotrajnog kvara na sustavu radioveze tijekom leta.

Zbog tog kvara, piloti su izgubili mogućnost komunikacije s kontrolorima, pa su iz sigurnosnih razloga aktivirali kod za nuždu. Malteški ministar prometa Chris Bonett također se oglasio i potvrdio da su vlasti u stalnom kontaktu s njemačkim službama.

​- Obaviješteni smo da istražitelji provode daljnje preglede zrakoplova, a mi pažljivo pratimo situaciju - poručio je ministar Bonett.

Zanimljivo je da se ovaj incident zbio na isti dan kada je zbog prijave o viđenju drona u blizini aerodroma promet u Nürnbergu također bio nakratko poremećen. Policija je kasnije jasno naglasila da ta dva događaja nemaju nikakve veze jedan s drugim.

*uz korištenje AI-ja