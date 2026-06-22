Ružić: 'Vlada odlučno osuđuje fašizam, nacizam i komunizam'

Vlada odlučno osuđuje sve oblike totalitarizama - fašizam, nacizam i komunizam, te u tom smislu nastavlja širiti načela slobode, jednakosti i demokracije, izjavio je novinarima izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici. Rekao je i kako je Vlada potpuno svjesna da i dalje postoje određeni ideološki prijepori što se tiče obilježavanja Dana antifašizma 'i općenito ove teme'.

"Čvrstog smo stava da treba nastaviti objektivno i realano istraživati povijest kako bi kroz tako prikupljene dokaze i podatke mogli utjecati na povećanje razine tolerantnosti, otvorenosti društva, a posebno na sustav informiranja i obrazovanja najmlađih vezano uz činjenice iz 20. stoljeća", poručio je Ružić.

Republika Hrvatska je u okvirima snažne pozicije u EU i NATO-u i s te pozicije ima i snažan stav daljenjeg razvijanja tolerancije i borbe protiv bilo kakvog oblika diskriminacije, nepriznavanja ljudskih prava... Ovdje govoriomo o antifašizmu kojeg promoviramo na ovaj najbolji način, ustvrdio je Ružić.