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Dan antifašističke borbe

Ružić: 'Vlada odlučno osuđuje fašizam, nacizam i komunizam'

Piše HINA,
Čitanje članka: 5 min
Ružić: 'Vlada odlučno osuđuje fašizam, nacizam i komunizam'
Brezovica: Obilježavanje Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda | Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Rekao je i kako je Vlada potpuno svjesna da i dalje postoje određeni ideološki prijepori što se tiče obilježavanja Dana antifašizma i općenito ove teme

Vlada odlučno osuđuje sve oblike totalitarizama - fašizam, nacizam i komunizam, te u tom smislu nastavlja širiti načela slobode, jednakosti i demokracije, izjavio je novinarima izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici.  Rekao je i kako je Vlada potpuno svjesna da i dalje postoje određeni ideološki prijepori što se tiče obilježavanja Dana antifašizma 'i općenito ove teme'. 

"Čvrstog smo stava da treba nastaviti objektivno i realano istraživati povijest kako bi kroz tako prikupljene dokaze i podatke mogli utjecati na povećanje razine tolerantnosti, otvorenosti društva, a posebno na sustav informiranja i obrazovanja najmlađih vezano uz činjenice iz 20. stoljeća", poručio je Ružić.

Slavonski Brod: Polaganje vijenaca povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe Slavonski Brod: Polaganje vijenaca povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe Slavonski Brod: Polaganje vijenaca povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe
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Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Republika Hrvatska je u okvirima snažne pozicije u EU i NATO-u i s te pozicije ima i snažan stav daljenjeg razvijanja tolerancije i borbe protiv bilo kakvog oblika diskriminacije, nepriznavanja ljudskih prava... Ovdje govoriomo o antifašizmu kojeg promoviramo na ovaj najbolji način, ustvrdio je Ružić.

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