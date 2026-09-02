Ryanair upozorava: Karte bi mogle značajno poskupjeti, neki avioprijevoznici mogli bi nestati

Irski diskontni zračni prijevoznik Ryanair upozorio je da smatra da će se ove zime neki konkurenti, ostanu li cijene nafte visoke, „mučiti s održavanjem kapaciteta ili čak s opstankom”, prenijela je u srijedu dpa. Ujedno očekuje da će cijene karata za letove na kraćim relacijama vjerojatno „znatno” porasti ako se visoke cijene nafte zadrže i tijekom 2027. godine. Nadalje, avioprijevoznik smanjio je ciljanu razinu zračnog prometa za iduću godinu, nastojeći smanjiti potrošnju goriva čija cijena nije unaprijed zaštićena od tržišnog rizika tijekom zimskog razdoblja.

Zrakoplovna tvrtka objavila je takvo upozorenje netom nakon novog rasta cijena nafte povezanog s najnovijom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku.

Prema podacima Međunarodne udruge za zračni promet (IATA), prosječna cijena zrakoplovnog goriva porasla je za 8,2 posto na mjesečnoj razini, dosegnuvši oko 156 dolara po barelu, što je 74,2 posto više u odnosu na prošlu godinu.

Ryanair je naglasio da je za oko 80 posto potreba za mlaznim gorivom u 2027. cijena osigurana od tržišnih rizika na 67 dolara po barelu, čime je kompanija u dobroj poziciji da ostvari još jednu profitabilnu godinu.

Istaknuli su ipak da bi zbog visokih troškova goriva koji nisu unaprijed zaštićeni od cjenovnih rizika bilo „razumno” smanjiti izloženost tom riziku tijekom zimskog reda letenja, koji obuhvaća razdoblje od studenoga do ožujka i inače je manje profitabilan.

Ryanair je stoga smanjio ciljani zračni promet za 2027. za dva milijuna, na 214 milijuna putnika kako bi ograničio korištenje skupe nafte koja nije osigurana od cjenovnog rizika.

Zračni promet tijekom zimskog razdoblja, kako očekuju, bit će "uglavnom nepromijenjen" u usporedbi s prethodnom godinom.

"Ako se visoke cijene nafte nastave i u 2027., Ryanair vjeruje da će cijene karata na kratkim letovima u Europi značajno porasti kako bi odražavale više cijene nafte, budući da će se neki manje zaštićeni konkurenti mučiti s održavanjem kapaciteta ili čak boriti za opstanak u zimskoj sezoni koja nam predstoji", navodi se u priopćenju.

Ryanair je, kako se dodaje, i dalje na putu da poveća svoj ljetni putnički promet, koji obuhvaća razdoblje između travnja i listopada ove godine, za više od pet posto, na 145 milijuna putnika.

U međuvremenu je njegov konkurent, niskotarifni mađarski avioprijevoznik Wizz Air, izvijestio je da mu je broj putnika porastao za 25,9 posto prošli mjesec u usporedbi s prethodnom godinom, potaknut skokom kapaciteta letova, primjećuje dpa.