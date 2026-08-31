MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 1,2 posto. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Indiji, Hong Kongu, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,2 1,3 posto. Ulagači su oprezni zbog novog zaoštravanja krize na Bliskom istoku, nakon što su američke snage u nedjelju izvele napad na dva iranska lansera na otoku Larak.

To je prvi američki napad na Iran od kraja srpnja, a Washington je poručio da je napad uslijedio zbog toga što su Iranci pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.

Iran je, pak, uzvratio napadom na američke snage u Jordanu, pišu mediji.

Očekuje se povećanje kamata

Ulagači su oprezni i zbog toga što je sve izvjesnije da će središnje banke zbog povišene inflacije nastaviti podizati kamatne stope.

Ovoga se tjedna očekuje povećanje kamata novozelandske središnje banke, a uskoro bi, prema signalima, to moglo učiniti i Europska središnja banka.

U petak je, pak, predsjednik američkog Feda Kevin Warsh kazao da tijekom ljeta nije bilo značajnijeg poboljšanja u trendu inflacije, pa bi, ako se situacija ne poboljša, središnja banka mogla reagirati.

Nakon Warshovih poruka, na tržištu se procjenjuje da postoji gotovo 60 posto izgleda da će Fed već u rujnu povećati kamate, dok se još nedavno procjenjivalo da ti izgledi iznose oko 40 posto.

Na očekivanja u vezi kamata u petak bi moglo utjecati izvješće o zapošljavanju u SAD-u. Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da je broj zaposlenih u kolovozu porastao za 58.000, nakon što je u srpnju neočekivano pao za 23.000.

Cijene nafte snažno porasle

A zbog zaoštravanje krize na Bliskom istoku, cijene su nafte jutros snažno porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela skočila 2,32 posto, na 90,15 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,99 posto, na 85,05 dolara.

Dolar oslabio

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost američke prema košarici valuta jutros pala, nakon što je prošloga tjedna porasla 0,8 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,58 bodova, dok je u petak navečer iznosio 99,68 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo sa 160,10 na 159,75 jena.

No, američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1595 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1645 dolara.