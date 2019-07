S Bandićem je jela prepelice i štrukle, a sad strepi od šeika

Krenuli su s juhom od prepelice, pa kušali štrukle. Onda su na stol stigle okruglice od mozzarelle s pečenim povrćem, pa pureća rolada s artičokama. Bile su tu još i palačinke od povrća, dukati od krumpira. I međimurska gibanica na kraju.

Princeza nikad ne jede crveno meso, ali niti ribu, ni morske plodove. Odsjela je u predsjedničkom apartmanu hotela Sheraton, ni u jednom trenutku nije izvoljevala nešto posebno, baš je bila simpatična i draga, govorili su radnici u hotelu. Dan nakon večere s Milanom Bandićem, princeza Haja Bint Al Husein, supruga vladara Dubaija, napustila je Zagreb i odletjela u Veliku Britaniju. Prije leta je doručkovala samo kroasan, nešto svježeg voća i popila prirodni sok. Rekla je da će se možda jednog dana

vratiti u Hrvatsku, nagovoriti svoju obitelj da krstari Jadranom...

Dvanaest godina poslije supruga jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, vladara Dubaija, skriva negdje u Europi i strepi za vlastiti život. Kad je čula kako je njezin muž, šeik Muhamed bin Rašid Maktum oteo, mučio i zatočio svoju kćer, princezu Latifu, koju ima s jednom drugom od svojih pet ostalih žena, odlučila je pobjeći! Princeza Latifa je nestala prije nešto više od godine dana, ali je prije nestanka snimila video u kojem jasno poručuje: Bojim se za vlastiti život!

Latifa je imala 32 godine kad je isplanirala bijeg s bivšim francuskim špijunom, komandosom, a potom i (sumnjivim) biznismenom Herveom Jaubertom. Isplovila je s njime na jahti, ali su negdje u Indijskom oceanu na plovilo upali specijalci, pretukli posadu, a princezu vratili u Dubai. Na snimci koja je iscurila na neuspjelog bijega čuje se kako princeza Latifa govori da je pokušala pobjeći i 2002. godine, ali su je uhvatili, zatočili, mučili pune tri godine.

"Bila sam u samici, potpuno sama, bez prozora, bez svjetla", govori ona na snimci.

Otad se princezi gubi svaki trad. Supruga njezina oca, princeza Haja, najprije je povjerovala u službenu verziju po kojoj je Latifa dogovorila otmicu s Francuzom, pa su se nadali i podjeli milijunske otkupnine. Ali, kad ju je i irska predsjednica Mary Robinson, počela ispitivati o sudbini nesretnice, princeza Haja je počela sklapati mozaik, pa ubrzo doznala još zastrašujućih detalja o svome mužu.

Princeza Haja je napustila Dubai mjesec dana nakon neuspjela Latifina bijega. Najprije u Njemačku, pa u Veliku Britaniju. Sada, pišu britanski tabloidi, sa svoje dvoje djece živi u 85 milijuna funti vrijednoj kući koju je 2017. kupila od indijskog milijardera Lakshmija Mittala, u neposrednoj blizini Kensigtonske palače, i sprema se za višemilijunski razvod i borbu za skrbništvo nad djecom sa svojim suprugom, 69-godišnjim milijarderom.

O njoj se u svijetu pisalo kao o neovisnoj, snažnoj, dosljednoj ženi. Isticala se činjenica da je poslije udaje za vladara Dubija zadržala svoje prezime, bila i kapetanica nogometne reprezentacije, ali posebno uspješna i utjecajna u konjičkom sportu.

Ona je kći pokojnog jordanskog kralja Huseina i polusestra akutalnog vladara Jordana Abdulaha Drugog. Haja, prvo od dvoje djece kralja Huseina i kraljice Alije, rasla je bez majčine ljubavi. Alija Baha ed din Tukan, treća od četiri kraljeve žene, poginula je u 29. godini u nesreći u kojoj se srušio helikopter u Amanu. Haja je tada imala samo tri godine.

Obrazovana je u Velikoj Britaniji, pohađala je ženski internat, s najvišim ocjenama diplomirala je politiku, filozofiju i ekonomiju na Oxfordu. Još od malih nogu velika ljubav bili su joj konji. Zbog konja je u Hrvatsku došla i 1996. godine, tada kao jahačica na Svjetskom kupu koji se održavao na zagrebačkom Hipodromu. Četiri godine poslije sudjelovala je i na Olimpijskim igrama u Sydneyu, nastupajući za Jordan, a onda je 2006. stigla u Zagreb kako bi lobirala da je Hrvatski konjički savez podrži u izboru za predsjednicu Međunarodne konjičke federacije. Osim Bandića,, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora,Za Muhameda bin Rašida al Maktuma udala se 2004. i tada je postala njegova druga žena. Mnogi nisu skrivali iznenađenje činjenicom da se lijepa, obrazovana i samosvjesna princeza udaje za četvrt stoljeća starijeg vladara. Oni najzločestiji pisali su da u Muhamedu vidi zamjensku figuru za vlastita oca, koji je umro osam godina ranije. A mnogi su komentirali i činjenicu da takva žena, koja je u Jordanu bila i prva žena za upravljačem kamiona, pristaje biti drugom...

Muhamed je na prvo vjenčanje sa šeikom hind bin Juma al Maktum (s kojom danas ima 16 dece, sedam sinova i devet kćeri, među kojima je i zatočena Latifa) 1979. godine potrošio 44 milijuna dolara i ugostio čak 20.000 ljudi. Nije čudno da se s tim vjenčanjem upisao i u Guinnessovu knjigu rekorda. Vjenčanje Haje i Muhameda bilo je neusporedivo skromnije, samo u krugu obitelji. No, Muhamed se u Guinnessovu knjigu rekorda upisao i kupivši najskupljeg konja na svijetu, plativši ga 10,2 milijuna dolara. A ljubav prema konjima doista im je bila zajednička.

Sada se ispostavlja da je ipak bilo mnogo razloga za čuđenje nad činjenicom da buntovna princeza živi u sreći i ljubavi sa šeikom Muhamedom. On doista nema ništa od karizme njena pokojnog oca Huseina, slavnog jordanskoga kralja, koji je svoju kćerku Haju i njenoga brata Alija zbog prerana gubitka majke uvijek obasipao snažnom ljubavlju, dajući im mnogo više pažnje i vremena nego ostaloj djeci.

Kralju su zato spočitavali da joj daje previše slobode i ne uvodi je u kraljevske obveze, ali on je inzistirao na tome da njegova kći radi ono što voli. Oko jedne stvari ipak nije bilo pregovora. Bio je to odlazak u engleski internat:

- Imala sam 11 i bila sam negdje gdje doista nisam htjela biti, bila je to odlična škola, ali meni je nedostajao dom. Netko plače desetak dana i onda se privikne, a ja sam plakala pet godina. Najviše me boljelo to što nisam bila pored brata. Nekako sam se nakon majčine smrti osjećala odgovornom za njega...

Samo dan nakon što je objavljeno da je princeza napustila supruga, on je na svom službenom Instagram profilu na arapskom objavio pjesmu pod naslovom "Živi i umri". A stihovi te pjesme kazuju:

"Izdajice, iznevjerila si najdragocjenije povjerenje, a sada pokazuješ svoje igre i svoju prirodu"

“Za te više nema mjesta u mom srcu, idi s onima koji su te opsjeli", piše i zaključuje: "Nije me briga hoćeš li živjeti ili umrijeti".