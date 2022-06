S izlaskom sunca osvanuo i prvi kruzer ispod Pelješkog mosta: Pogledajte čarobne prizore

Pelješki most otvara se idući mjesec, točnije 26. srpnja, no to ne znači da promet ispod njega već nije krenuo. U četvrtak u ranojutarnjim satima tako je ispod mosta prošao i prvi kruzer.

Radi se o kruzeru Bolette pod zapovjedništvom Dubrovčanina Joze Glavića, koji nastavlja put prema Neumu gdje će se usidriti, a čiji će putnici obilaziti turistička odredišta u BiH.

Kruzer je gotovo sedam metara niži od najviše dopuštene visine prolaska ispod Pelješkog mosta, a koja iznosi 55 metara. Najviša točka na brodu računajući od visine vode, tzv. air draft, na Boletteu iznosi 48,1 metar.

Iako su građani u posljednjih godinu dana predlagali brojna kreativna imena za Pelješki most, od 'Oliver Dragojević', 'Libertas', 'Marko Polo', 'Most Domovine' i slične nazive, on je jednostavno nazvan 'Pelješac'.

Krajem svibnja ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prilikom obilaska mosta rekao je kako cijene neće biti prevelike i abnormalne, a tada nije htio ni javno govoriti o tome koji će europski čelnici stići na otvorenje.

Sad znamo kako na otvorenju sigurno neće biti predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kao niti europska povjerenica za kohezijsku politiku Elisa Ferreira, bez obzira što se radi o najskupljem projektu u Europi ikad sufinanciranom iz EU fondova.

