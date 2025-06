S Kajzerice u grad od danas vozi samo jedan, mali autobus. Stanica je na suncu, bez klupe

Nakon što je Ulica Josefa Antalla uz zagrebački Hipodrom od 18. lipnja već zatvorena za sva vozila osim za ZET-ove autobuse, zbog Thompsonovog koncerta tom ulicom od danas više ne mogu ni gradski autobusi. S Kajzerice, kvarta uz Hipodrom, u centar grada, i iz grada sad se mora dužim putem, preko Avenije Dubrovnik, umjesto preko Bundeka. Antallova je zatvorena kako bi organizator koncerta mogao nesmetano dopremati opremu na Hipodrom. Zatvorena je za ostala vozila 24sata na dan, znači i noću, zatvorena je bila i na jučerašnji praznik.

Zagreb: Privremeno je zatvoren promet oko Hipodroma zbog radova na pripremi pozornice za Thompsonov koncert | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pritom, umjesto dosadašnje dvije linije, Kajzerčani na raspolaganju za polazak iz kvarta od danas imaju samo jednu liniju, i to onu kojom vozi mali autobus, liniju 243. Linija na kojoj idu veliki, uobičajeni autobusi, iz pravca Laništa, do 7. srpnja neće ulaziti na Kajzericu. Za obje su linije zaštitari do danas pomicali prepreke na Antallovoj no ona je od danas do 7. srpnja zatvorena i za ZET-ove autobuse. Kajzerčani mogu, dakle, ili u svom kvartu čekati liniju s malim autobusom, 243, ili se pješice zaputiti do Avenije Dubrovnik, i tamo čekati neki drugi autobus ili tramvaj.

Pritom, najbliža stanica u blizini Hipodroma na kojoj Kajzerčani u svom kvartu od danas mogu čekati liniju 243 do Glavnog kolodvora, centra grada, stanica je preko puta zapadnog ulaza na Velesajam, nema zaklon, nadstrešnicu, nikakvu zaštitu od sunca, a nema niti klupu na koju bi stariji građani barem mogli sjesti dok čekaju. Moguće je samo stajati na suncu. Na toj stanici obješena je obavijest o liniji 234, kojom ide veliki autobus, uz napomenu kako on više ne koristi stanice u Antallovoj i Cimermanovoj.

U službenoj obavijesti ZET-a piše da će od ponedjeljka, 23. lipnja do ponedjeljka, 7. srpnja, linija 234 s Glavnog kolodvora ići redovnom trasom do raskrižja Avenije V. Holjevca i Ulice J. Antalla, - (ravno) Avenija V Holjevca - (desno) Avenija Dubrovnik - u nastavku redovnom trasom u smjeru Laništa. S Laništa pak u suprotnom pravcu ide redovnom trasom do raskrižja Avenije Dubrovnik i Ulice R. Cimermana - (ravno) Avenija Dubrovnik - (lijevo) Avenija V. Holjevca - i u nastavku redovnom trasom u smjeru Glavnog kolodvora.

Linija 243, mali autobus, ide linijom Glavni kolodvor (terminal) - redovnom trasom do raskrižja Avenije V. Holjevca i Ulice J. Antalla - (ravno) Avenija V Holjevca - (desno) Avenija Dubrovnik - (desno) Ulica R. Cimermana - i u nastavku redovnom trasom u smjeru Kajzerice. Natrag s Kajzerice prema Glavnom kolodvoru vozi redovnom trasom do raskrižja Ulice R. Cimermana i Ulice J. Antalla - (ravno) Ulica R. Cimernana - (lijevo) Avenija Dubrovnik - (lijevo) Avenija V. Holjevca - i u nastavku redovnom trasom u smjeru Glavnog kolodvora.

Grad Zagreb i MUP smo pitali zbog čega je Antallova sad zatvorena i za ZET-ove autobuse, i može li se njome koristiti Hitna pomoć i druga vozila u stanju hitnosti, očekujemo odgovor i objavit ćemo ga čim stigne.