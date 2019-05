S koljena na koljeno: U našoj obitelji kleše se već 100 godina

Mama, tata i nono su brali masline, meni se nije išlo, pa sam u tatinoj radioni uzeo kamenu ploču, klesarsko dlijeto i čekić i malo se igrao. Najprije sam olovkom nacrtao lik ‘Miniona’, a potom ga isklesao, kaže učenik trećeg razreda iz Selaca na Braču Jure Carević (9), kao da je to posve uobičajena stvar za nekoga njegovih godina.

Za većinu nije, no za njega očito jest, jer u njegovim žilama teče klesarska krv predaka, koji su ljubav prema klesanju prenosili generacijama. Kao i brojni Bračani, pravi su umjetnici.

- Njegov pokojni pradjed Josip bio je prvi klesar u obitelji, a u spomen na njega u uvali Puntinak i danas stoji ova kuća koju je svojim rukama podigao – otkrio nam je Jurin djed Rei (64) i nastavio:

- U ovoj kući je 1975. ljetovao legendarni NBA igrač Wilt Chamberlain, a ugostila je i brojne druge poznate, koji su oduševljeni njezinim izgledom. Ja sam u to vrijeme bio u vojsci i slučajno u novinama vidio Chamberlaina kako sjedi za poznatim kamenim stolom. To je bio ovaj stol koji je moj otac napravio od otpadaka iz Jadrankamena. Za istim tim stolom za kojim je sjedio Chamberlain, fotografirali smo i tri generacije obitelji Carević. Jurinog djeda Reia, koji je završio zanat za brodograditelja i svojim je rukama izgradio brojne drvene brodove u sumartinskom škveru, ali se nakon umirovljenja i on prebacio na kamen, Jurinog oca Joška (43) koji se bavi postavljanjem kamena i junaka naše priče – maloga Juru.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Obiteljska radiona nalazi se uz maslinik pa smo ga pustili, nismo ni znali što on to kucka unutra, sve dok se nije pojavio s Minionom. Bio je sretan što je uspio izraditi omiljeni lik iz crtića, pa nam se došao pohvaliti – otkriva nam ponosna mama Nataša (37), koja je sinov rad objavila na društvenim mrežama i tako pokrenula lavinu pozitivnih komentara. A njenom Juri je sve to pomalo čudno, i ne zna hoće li se uopće u životu baviti klesarstvom.

- U Pučišćima je poznata klesarska škola, mnogi su je završili i postali klesari, pa ćemo dati i njega u školu ako mu se bude sviđalo – nada se nono Rei, koji unuku dozvoljava da mu pomaže pri klesanju brodice.

- Nono mi da da skidam višak kamena po krmi broda, a on popravlja detalje gdje treba preciznosti – hvali se mali klesar, zaigran poput većine vršnjaka. Dok ne zatopli pa bude za kupanje, nastavit će klesati...

