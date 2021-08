U posljednjih sedam dana na području Dubrovnika, PU Dubrovačko-neretvanska zaprimila je dvije dojave o krađi srpskih registracijskih oznaka i to u dva odvojena slučaja. No, kako navodi dubrovačkidnevnik otuđeno je još šest beogradskih registracijskih oznaka na području Konavla, no nisu prijavljeni policiji.

- Možda manje vjerojatno, mada nije isključeno da netko pronađe registarske tablice automobila naših ljubitelja Cavtata i Konavla koji svake godine provode po više mjeseci u svojim kućama i apartmanima u ovom dijelu dubrovačke regije. S ukupno šest automobila s BG tablicama u večernjim satima, najvjerojatnije 21. kolovoza, ostali su bez jedne registarske tablice - napisao je muškarac u objavi grupe Zavazda Konavle, koju je prenio dubrovačkidnevnik.

- I samo se mogu zapitati "ZAŠTO i ČEMU" i pomisliti na sve neugodnosti kojima će biti izloženi vlasnici ovih vozila u narednom periodu. Od sramote neću nikome pričati o ovom hrabrom činu pojedinca ili grupice obijesnih, ali sam morao podijeliti s vama na ovoj stranici koju tako rado pratim - stoji u objavi.

Policija još traga za počiniteljem.