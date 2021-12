Dramatična potraga za desetogodišnjom djevojčicom iz Turske koja je nestala u nabujaloj rijeci Dragonji trajala i dalje.

Vatrogasci, policija iz Hrvatske i Slovenije, pripadnici HGSS-a, ronioci s hrvatske i slovenske strane te potražni psi i lovci neumorno tragaju za nestalom djevojčicom, koja je ujedno osoba s invaliditetom. U potragu su uključeni i dronovi. Težak i nepristupačan teren otežava cijelu potragu, no svi se nadaju da će je pronaći živu.

- Nada je zadnja koja umire - kazali su pripadnici HGSS-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatično spašavanje

Cijela drama dogodila se u četvrtak nakon 20 sati kad je djevojčica s majkom (47), braćom (18 i 13) te sestrom (5) pokušala prijeći granicu između Hrvatske i Slovenije na rijeci Dragonji. Djevojčicu je majka pokušala prenijeti preko rijeke, no zbog velikih brzaca i visokog vodostaja je pala, a djevojčicu je odnijela brza rijeka. Ni vrijeme im nije išlo na ruku. Temperatura je te noći iznosila pet stupnjeva ispod nule. No to nije spriječilo hrvatskog policajca Mauricija Prelca i mladića Jonatana Strojana, koji je trčao kući po ljestve kako bi pomogao unesrećenima. Ušao je u nabujalu rijeku i s policijom pomogao u spašavanju majke, koja se grčevito držala za stablo.

Nosio im ljestve

- Na vrata je počeo lupati dječak od 13 godina, mokar, pothlađen i u šoku. Molio je pomoć. Dječak je kucao na vrata kuće moje majke, koja me odmah pozvala. Nije znao govoriti engleski jezik i vikao je samo: 'Help'. Pozvana je slovenska i hrvatska policija, koja je došla vrlo brzo, za desetak minuta. Trebala im je pomoć, pa sam donio ljestve. I ja sam ušao u rijeku jer je žena bila u velikom grču i šoku. To je inače migrantska ruta, a nekoliko puta sam i pomogao migrantima, dao im jesti i da se utople. Tako sam i dječaku koji je mokar došao moliti za pomoć i dao jesti i utoplio ga - ispričao je Strojan.

POGLEDAJTE VIDEO: Strojan je pomogao u spašavanju

Hrvatski policajac Mauricio Prelac, koji je također pomagao unesrećenima, nije htio pred novinare te je samo poručio da je radio svoj posao kao i svatko drugi. Načelnik policijske postaje Buje, Robert Boban Paulović, kazao je kako je riječ o djevojčici s invaliditetom, ali se svejedno nadaju da će je pronaći živu.

- Na mjestu na kojem je djevojčicu odnijela voda rijeka je bila duboka od 1,5 do 2 metra, ali problem je u tome što su tu brzaci jaki. Tu noć za djevojčicom je tragalo 30 ljudi, a u petak ih je samo s hrvatske strane bilo 40, s tim da su u potragu sa slovenske strane uključeni policajci, vatrogasci te ronioci. Riječ je o migrantima iz Turske koji su na ilegalan način htjeli prijeći granicu - rekao je načelnik PP Buje. Dodao je da pretražuju od šest do sedam kilometara poprilično nepristupačnog terena.

- Dojava je došla u četvrtak u 20.05 sati. Preko rijeke uspjeli su prijeći 18-godišnjak i 13-godišnjak, a majka s kćeri nije. Dok su pokušale prijeći, kćer je odnijela voda, a majka je ostala držati se za drvo. Njezin je sin otišao do prve kuće i zatražio pomoć. Kad su policajci stigli na mjesto događaja, čuli su zapomaganje na nepoznatom jeziku - kazao je načelnik.

Od majke nisu uspjeli mnogo doznati s obzirom na njezino psihofizičko stanje te su je prevezli u pulsku bolnicu. Djeca su smještena na sigurno, a u tome je pomogla nadležna socijalna služba.

I majka je dobro

U Općoj bolnici Pula hospitalizirana je samo žena, koju su bujski policajci izvukli iz hladne Dragonje. Potvrdila nam je to ravnateljica bolnice, doc. dr. Irena Hrstić, rekavši da su ženu u bolnicu primili u četvrtak oko ponoći, potpuno pothlađenu. Dovezla ju je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. Žena je sad klinički dobro, kaže doc. dr. Hrstić, ugrijana je, i nema naznaka potencijalnih ozljeda. I dalje je pod liječničkom opservacijom, ali će je vjerojatno uskoro pustiti iz bolnice. U OB-u Pula nisu od pacijentice dobili potvrdu da je turska državljanka i kažu da postoji jezična barijera zbog koje ne mogu komunicirati s migrantkinjom, budući da ne govori niti jedan drugi jezik osim materinjeg.

Sa ženom koja leži u pulskoj bolnici bilo je četvero djece i svi su pokušali preplivati hladnu rijeku prema Sloveniji. Kako doznajemo, mladić (18) s bratom (13) i sestricom (5) isplivao je na slovenskoj strani, a u četvrtak navečer slovenska ih je policija iz Kopra prevezla do granice te predala našoj policiji. Nije im bila potrebna hospitalizacija. Za četvrtim djetetom još se traga, a uključio se i HGSS.

Na terenu je bila ekipa i Crvenoga križa Bujštine, čija je volonterka došla oko jedan sat na poziv policije. Kako nam je rekao ravnatelj CK Bujštine, Hrvoje Kovačević, njih policija zove kao podršku i zadatak im je odnijeti migrantima odjeću, obuću, hranu i higijenske potrepštine. Kad policija pozove Crveni križ, a to može biti u bilo koje doba dana ili noći, migranti su već smješteni ili na državnoj granici ili u policijskoj postaji.

- Do kraja lipnja ove godine imali smo više od 50 takvih intervencija, u kojima smo migrantima, na poziv policije, nosili sve potrepštine - kaže Hrvoje Kovačević.

To prilično iscrpljuje i financijske mogućnosti Crvenoga križa jer na nacionalnoj razini ne postoji jasno određena strategija za postupanje s migrantima.