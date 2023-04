S razrednicom Jelenom nikad nije dosadno: 6. a uči vezati kravate i pisati opće uplatnice

Na satu razredne zajednice nastavnice hrvatskog jezika i razrednice 6.a Jelene Batrnek iz Osnovne škole Antuna Mihanovića u Osijeku uvijek je zabavno. Osim što porazgovaraju o aktualnim problemima u razredu, sat koriste kako bi stekli nova znanja i vještine.

Učiteljica im je predložila da pri kraju svakog sata razrednika nauče nešto što će im koristiti u svakodnevnom životu. Tako su do sada učili vezati kravatu, ispunjavati opću bankovnu uplatnicu, a ni igle za šivanje nisu im strane.

- Važno je naglasiti da je osnovna škola odgojna i obrazovna ustanova, a često pritom zaboravimo svoju prvu ulogu u tome, a to je odgoj. Prvenstveno mislim na stjecanje znanja i vještina kojima ćemo ih osposobiti za život i samostalno funkcioniranje. Zato sam s oduševljenjem prihvatio ideju učiteljice Batrnek da im takvo znanje i prenese - kazao je ravnatelj škole Josip Mandurić, koji je također došao u razred vidjeti kako će proći prvi sat učenja vezivanja kravate.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Htjela sam da učenici nauče raditi svojim rukama, da steknu životne vještine koje će im poslije u životu biti potrebne, a da se istodobno ponose što ih znaju. Procijenila sam da mnogo toga ne znaju i na jednom satu razrednika izložila sam im ideju i pitala što bi voljeli naučiti. Davali su svakakve ideje, a onda smo izdvojili one korisne i bitne - kaže učiteljica Batrnek te dodaje kako i dalje provodi program sata razrednika prema kurikulu, ali se pri kraju sata malo poigraju.

- To je na tragu nastave iz domaćinstva koju su učenici nekad imali u nižim razredima osnovne škole. Domaćinstvo je zahvalan predmet jer mnogo djece doma nema osobu koja bi ih mogla naučiti nekim stvarima, roditelji su možda prezaposleni, djeca nezainteresirana... A to su vještine koje je poželjno znati - dodaje i ističe kako u svom razredu ima nekoliko djevojčica koje su vrlo vješte u radu s rukama i kreativnom radu - kukičaju, pletu, pa i one mogu učiteljicu nešto naučiti.

Uskoro će i glačati

- Dečki su oduševljeni vezivanjem kravate i to su znanje bolje prihvatili iako je to bio prijedlog jedne djevojčice. Učili su vezati kravatu na drugoj osobi, a onda i na sebi. Savladali smo to u jedan sat. Svima nam bude zabavno. Isplanirali smo i savladati osnove šivanja, u smislu zašivanja gumba ili krpanja rupe. Dečki su prema tome za sada suzdržani, ali sigurna sam da će se uključiti i u to jer moraju znati zašiti gumb ako im on otpadne dok su na nekom putu. Ako to dobro prođe, proširit ćemo vještinu i na glačanje majice i košulje - dodaje učiteljica, koja im je pokazala i kako popuniti opću uplatnicu.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Roditelji su zadovoljni

- To još nismo završili. Smatrala sam da je potrebno naučiti ih osnove bankarstva iako sad svi polako usvajamo digitalno bankarstvo kao svakodnevnu praksu. Opće uplatnice neće izumrijeti u skorije vrijeme, pa ih trebaju znati popuniti. Isto tako pisanje osobnih pisama, kao i emailova, što poslovnih što privatnih, budući da je to danas svakodnevni način komunikacije i to će im trebati u komunikaciji s profesorima u srednjoj školi - ističe Batrnek, koja je sretna što su škola i ravnatelj odmah podržali njenu ideju, kao i sve kolegice. Posebno su oduševljeni bili roditelji, koji su odmah rekli da će po djeci slati sve što bude potrebno da bi se takva vrsta male prakse na nastavi zadržala.

Praktične vještine su novi predmet koji će se naći u projektu cjelodnevne nastave. No već u mnogim školama domaćinstvo i praktični poslovi predaju se kao izvannastavna aktivnost, koju djeca rado pohađaju, baš kao i Jelenin razred.

Najčitaniji članci