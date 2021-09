Uvođenje eura dovest će do brojnih promjena, no to će zasigurno osjetiti mjenjačnice.

Prema podacima Hrvatske narodne banke, mjenjačnice godišnje na promjeni deviza u kune i obratno naprave promet od skoro 30 milijardi kuna. Najveći dio toga upravo je vezan uz eure. Podaci iz 2019. godine navode kako je kroz mjenjačnice prošlo čak 3,5 milijarde eura.



Gabor Soregi, predsjednik Udruge hrvatskih mjenjača i vlasnik mjenjačnice stava je kako uvođenje eura će negativno utjecati na mjenjačnice.

- Frizure ili postolar će možda poskupjeti, kava, hrana i roba isto možda, puno je možda oko uvođenja eura, ali jedno je sigurno, mjenjačnice će nestati, gotovo sve. 3000 poslovnica u kojima trenutno radi 10 tisuća zaposlenika ugroženo je - tvrdi predsjednik njihove udruge, piše RTL.

- Sam broj ovlaštenih mjenjača će se smanjiti za je 80, 90 posto. Dosta ljudi će ostati bez posla jer dosta obrtnika malih se bavi isključivo tim poslovima i oni će, ako ne promijene svoje profile i ne uvedu druge djelatnosti, morat će ugasiti svoje poslovanje - navodi Soregi.

- 90 posto poslovanja vezano je upravo za euro i kune. Međutim možda će pronaći neku novu tržišnu nišu, morat će se prilagoditi tržištu - rekao je Petar Vušković, ekonomski analitičar.

Vlasnika mjenjačnice Marijan Grgić ne zabrinjavaju brojke.

- I u Austriji rade mjenjačnice i u Sloveniji. Tako da sve neke mjenjačnice koje su periferne, gdje je to usputna djelatnost to će otpast. Ali, ovi pravi mjenjači - oni će opstat. Nećete otpuštati i gasiti poslovnice? Ma ne, ima ideja drugih, planova. Jeste već smislili neke ideje? Pa da, evo kriptovalute i puno toga - kazao je Grgić za RTL.

Hrvatska narodna banka smatra da bi od 1161 ovlaštenih mjenjača moglo svoja vrata zatvoriti tek njih 150.