Sabor će prilagoditi rad tako da svi zastupnici mogu raspravljati

Idućeg tjedna u utorak saborski zastupnici vraćaju se u klupe nakon dvotjedne stanke. Predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković, istaknuo je kako ih očekuje dinamičan mjesec

<p>Odlukom Ustavnog suda rečeno je da moramo uskladiti pravo saborskih zastupnika i da onaj tko ima pravo glasati, ima pravo i sudjelovati u raspravi, pri tom vodeći računa o epidemiološkim mjerama. Stoga smo se dogovorili da će svi zastupnici imati mogućnost sudjelovanja u raspravi, poručio je predsjednik Sabora, HDZ-ov <strong>Gordan Jandroković</strong> u utorak nakon sjednice Predsjedništva Sabora sa predsjednicima svih Klubova zastupnika.</p><p>A sastali su se, kao što je i sam istaknuo, nakon što je Ustavni sud prošlog tjedna podržao oporbene zastupnike i srušio "epidemiološke" izmjene Poslovnika Sabora. Prema tim izmjenama, u vrijeme epidemije zastupnicima je bio smanjen broj replika, njihova minutaža, nisu svi ni mogli replicirati, ali ni, najvažnije, <strong>sudjelovati u raspravama</strong> jer je određeno da ih samo 41, plus predsjedavajući, istovremeno može biti u sabornici. Oporbeni zastupnici žalili su se da su im time narušena prava i da ne mogu normalno raditi. Ako se može omogućiti da svi glasaju raspoređeni u nekoliko dvorana i videovezom od doma, onda im se na isti način može omogućiti i sudjelovanje u samim raspravama, poručivali su. Isto je poručio i Ustavni sud kao odgovor oporbi, koja je tražila ocjenu ustavnosti tih izmjena donesenih u prošlom sazivu, prije nego je velika većina novih zastupnika uopće ušla u Sabor. Naposljetku su sada u Saboru i dogovorili upravo takav način rada. </p><p>Zastupnici će, pojasnio je Jandroković, osim u sabornici gdje ih i dalje može biti 41, sjediti u sporednim dvoranama, svi će moći replicirati predlagateljima zakona i sudjelovati u raspravama. S njima će biti saborski službenici, koji će zaprimati njihove zahtjeve javljanja za riječ, koji će ih dostavljati predsjedavajućem za stol. Potom će iz dvorane u kojoj sjede morati doći do sabornice na mikrofon. Oni bolesni ili kojima je određena samoizolacija moći će raspravljati od doma videovezom. Što se tiče rasporeda sjedenja i tko će sjediti u sabornici, a tko u sporednim dvoranama, odlučit će Klubovi zastupnika sami. </p><p>- Mislim da neće biti velikih ulaganja, trebat će nam ekrani koji će biti u svim prostorijama, ali velik broj imamo, sada ćemo ih nekoliko vjerojatno morati dodati, kamere već sada imamo. Pomoćnik tajnika za informatiku nam je rekao da bi omogućavanje rasprave iz svih soba koštala nekoliko stotina tisuća kuna i to u ovom trenutku ne bi bilo racionalno, smatram da danas postoje druge stvari u koje je potrebno uložiti novac - rekao je predsjednik Sabora. </p><h2>Preseljenje nije opcija</h2><p>Ovakav način, priznaje Jandroković, malo će usporiti rad Sabora jer će sada svi imati pravo na repliku, a morat će se i čekati dok oni u sporednim dvoranama dođu do sabornice i mikrofona, ali na ekranu će moći pratiti redoslijed pa će se moći pripremiti i krenuti prije kako se ne bi radio zastoj u raspravama. A da se presele u neku drugu zgradu, upitali su novinari.</p><p>- To nije realno zato što nam za takav broj zastupnika, plus saborskih službi, treba jedna veća sportska dvorana, a to košta jako puno i mislim da to nikako ne bi bilo racionalno - poručio je. </p><h2>Dinamičan mjesec u Saboru</h2><p>Jandroković je istaknuo i što zastupnike čeka u narednom vremenu. Studeni će biti dinamičan. Nakon dvotjedne stanke, u saborske klupe vraćaju se u utorak 3. studenog, a sjednica, kao i svaka nova redovna, započinje aktualnim prijepodnevnom na kojem zastupnici postavljaju pitanja premijeru i ministrima, i premijerovim izvješćem o sastancima Europskog vijeća. Idućeg dana predsjednik Vlade ponovno prelazi u Sabor kako bi predstavio godišnje izvješće Vlade. U četvrtak je na dnevnom redu i rebalans proračuna, u petak rasprava o novim izmjenama Poslovnika, dogovorenih danas, a glasanje o tim točkama tjedan iza, u srijedu. 19. studenog raspravit će i prijedlog proračuna za 2021., a 25 studenog i glasati. </p><p>- Radit ćemo četiri tjedna u studenom, a od toga tri tjedna od utorka do petka - istaknuo je Jandroković. Naime, Sabor inače zasjeda od srijede do petka. U saborskim klupama su do 15. prosinca, kad ponovno idu na mjesečnu stanku, koja je određena Ustavom.</p><h2>Oporba zadovoljna</h2><p>A ovim dogovorom oko rada Sabora oporba je itekako zadovoljna. <strong>Tomislav Tomašević</strong>, predsjednik Kluba Zeleno-lijevog bloka, koji je i inicirao ocjenu ustavnosti izmjena Poslovnika, istaknuo je kako su na sjednici raspravljali o tri opcije te da mu je drago da je dogovorena upravo ova za koju su se i oni zalagali i predlagali. Sretan je i što će nova sjednica započeti od utorka. </p><p>- To je korak u dobrom smjeru. Mi smo, moram priznati, dosta frustrirani kao novi zastupnici kako Sabor funkcionira. Nije ovo samo problem ove epidemije nego duži problem, koji je doveo do toga da je Sabor najgore ocijenjen od svih institucija vlasti od strane građana. Mi smo imali praznu sabornicu i prije epidemije, a sada nam se čini da neki broj zastupnika koristi epidemiju da bi na neki način zakamuflirali svoju manju aktivnost ili nedolazak - rekao je naglasivši kako su zastupnici Zeleno-lijevog bloka u Sabor ušli upravo kako bi raspravljali i radili svoj posao za što su i izabrani. </p><p>- Mi gorimo od želje da predlažemo konkretna rješenja i frustrira nas što na svakom koraku vidimo ometanje ili sustavni nerad. Htjeli smo da svaki zastupnik može raspravljati, mi ih u Klubu imamo sedam, koji žele dolaziti na svoj posao, raspravljati, nuditi rješenja - dodao je. </p><p><strong>Sandra Benčić</strong> iz Kluba Zeleno-lijevog bloka naglasila je kako dosadašnji rad Sabora nije bio u skladu s Ustavom niti ustavnim načelima o osobnosti mandata zastupnika, kao ni o trodiobi vlasti.</p><p>- Ova aktivnost je pokazala koliko je važno da se reagira na povrede Ustava i zakona, koje nam se kontinuirano u ovoj pandemiji događaju - rekla je dodavši kako se pandemija koristi da bi se opoziciju onemogućilo u kontroli izvršne vlasti.</p><p><strong>Sabina Glasovac</strong> istaknula je kako je SDP izmjene Poslovnika u travnju, za vrijeme lockdowna, podržao jer su i sami smatrali da broj prisutnih u sabornici treba smanjiti zbog epidemije, kao i reducirati vrijeme rasprava kako bi se što manje zadržali u zgradi. No, vladajući su to, dodala je, zloupotrijebili pa su onemogućili pravo repliciranja svima, s čime se SDP ipak nije složio. Zato su podržali inicijativu za ocjenom ustavnosti izmjena Poslovnika. </p><p>- Ja bih izrazila zadovoljstvo što smo konačno uspjeli doći do dogovora kako bi svim zastupnicima i ovom vremenu osigurali da svoju dužnost obavljaju kako je to predviđeno samim Poslovnikom, ali i Ustavom - istaknula je izrazivši nadu da će u utorak početi normalno raditi u nenormalnim uvjetima.<br/> <br/> - Pred nama je puno posla. Obzirom na rast broja zaraženih, ovrhe, moramo biti brzi i učinkoviti. Mi smo sa zastupnicima stranke Možemo prije 10 dana uputili prijedlog o produženju moratorija na kredite na jedno kraće vrijeme, proljetos smo nudili zakonska rješenja za pomoć građanima, ništa nisu prihvatili. Sada smo uputili i prijedlog premijeru da pozove sve oporbene zastupnike da zajedno iznađemo rješenja da spriječimo, ne samo gubitak radnih mjesta, nego da olakšamo i zdravstveni udar. Mislim da je vrijeme da se premijer malo spusti na zemlju i da prihvati prijedlog opozicije - rekla je dodavši kako ovo nisu problemi HDZ-a i Vlade.</p><p>- Vlada je, dakako najodgovornija, ali mi kao odgovorna opozicija nudimo rješenja i želimo iščupati Hrvatsku iz ovih raznih segmenata krize, koja nam tek, bojim se, slijedi - poručila je. </p><p><strong>Stjepo Bartulica</strong> u ime Domovinskog pokreta istaknuo je kako je rasprava bila konstruktivna u duhu dobre suradnje.</p><p>- Svjesni smo da ovo nije najelegantnije rješenje, ali u ovim okolnostima postignuto je jedno rješenje koje će, nadam se, funkcionirati - rekao je. </p><p>Razgovaralo se i o preseljenju u neku drugu zgradu, dodao je naglasivši kako su se svi složili da to ne bi bilo pametno obzirom da bi to bilo i dosta skupo. </p>