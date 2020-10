'Sabor ne smije biti ušutkan'

U trenucima kada se bilježi rekordan broj zaraženih, Sabor je proglasio dvotjednu stanku jer su zastupnici i zastupnice 'radili sedam tjedana u komadu', a vlast je ostavljena u rukama izvršne vlasti

<p>Krize ne smiju biti izlika za ograničavanje građanskih prava, poručilo je u srijedu 25 udruga civilnog društva, zato Hrvatski sabor ne smije biti ušutkan zbog koronakrize već mora nastaviti podržavati vladavinu prava, poštivati međunarodne standarde i štititi ljudska prava.</p><p>Bez obzira na izvanrednost situacije, izvršna, sudska i zakonodavna vlast ne smiju zaboraviti svoja prava i obveze kako bi građanke i građani imali temelj pravne sigurnosti i povjerenje u funkcioniranje pravne države, upozorile su udruge.</p><p>Budući da su demokratske procedure najvažnije u trenucima krize, udruge traže da Sabor omogući ravnopravno sudjelovanje svih zastupnica i zastupnika na plenarnim sjednicama kroz uključivanje u rasprave putem videolinka ili drugog vida online komunikacije, kao i uključivanje onih koji ne mogu biti u Saboru zbog samoizolacije.</p><p>Nužno je objavljivati pojedinačne rezultate glasanja, koje Sabor od ožujka ne objavljuje pravdajući se da je to tehnički neizvedivo u doba pandemije. No, u zemljama poput Slovenije i Češke to ipak nije bila nemoguća misija, napominju udruge.</p><p>Prema Poslovniku Sabora, sve sjednice trebale bi biti otvorene javnost, stoga traže da se sjednice radnih tijela uživo prenose na YouTube kanalu Hrvatskog sabora.</p><p>Sabor treba nadzirati rad Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, zato predlažu da Stožer podnosi izvješća Saboru svakih 15 ili 30 dana, uz obrazloženje koje su mjere i zašto poduzete, kao i da predstavnici Stožera odgovaraju na zastupnička pitanja.</p><p>Dok medicinske radnice i radnici od početka godine naporno i predano rade bez stanke, a u zdravstvu je i dalje na snazi zabrana zapošljavanja, dvotjedna saborska pauza u ovakvim okolnostima je pljuska svim građanima ove zemlje, kaže se u priopćenju.</p>