Mladi HDZ-ov ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica još jednom mora prilagođavati zakon o lokalnoj upravi po volji iskusnijih stranačkih kolega.

Malenica, koji smatra da treba reformirati lokalnu upravu, stalno nailazi na klipove u kotačima, tako da njegovi potezi na kraju budu tek koračići umjesto ozbiljnija reforma. Malenica je predložio ukidanje 618 zamjenika gradonačelnika, načelnika i župana te smanjivanje lokalnih vijećnika za 10 posto, što je otprilike 825 vijećnika.

A zašto? Pa zato...

Ali i na sljedećim izborima bi sve često nefunkcionalne općine preživjele, a Hrvatska će ostati premrežena s čak 576 gradova, općina i županija, što je vjerojatno jedna od najusitnjenijih lokalnih uprava. Podsjetimo, Malenica je prvi put morao smanjiti ambicije kad je htio srezati broj vijećnika za oko 1600 ili 20 posto.

Iako je zakon prošao HDZ-ovu Vladu, sad ga u zadnji tren HDZ još ublažava. Branko Bačić, šef stranačkog kluba u Saboru, potpisao je amandman po kojem po jedan zamjenik ostaje u svim gradovima koji imaju više od 10.000 stanovnika. Originalni prijedlog je bio da zamjenike nemaju nigdje gdje je manje od 35.000 stanovnika. Do 100.000 stanovnika bi imali po jednog zamjenika, a gradovi iznad tog broja i županije s više od 250.000 stanovnika imale bi dva zamjenika župana. HDZ-ovci u obrazloženju amandmana uopće nisu naveli zašto je to točno potrebno! Niti što bi se time dobilo. Niti koliko zamjenika će biti više. Baš ništa.

Jednostavno su, preko noći, izmijenili zakon.

SDP-ovac Arsen Bauk je odmah predložio i da općinama iznad 10.000 stanovnika tom analogijom ostanu zamjenici. Samo što njegov amandman Vlada neće prihvatiti, a stranački hoće. Podsjetimo, u Saboru sjedi i više od 20 HDZ-ovih gradonačelnika i oni su moćni stroj pa im se očito ne želi zamjeriti ni stranačka vrhuška. Nezavisni gradski vijećnik iz Oroslavja, Viktor Šimunić, izračunao je da ovaj amandman znači ostanak još 44 zamjenika. A svaki od njih ima plaću od 22.000 do 23.000 kuna bruto, prikupio je podatke Šimunić.

Licitiranje brojevima

Tako, po novom, ostaje umjesto 53 zamjenika njih 97. A kad se tome pridodaju oni iz manjinskih redova, dolazimo do 171 zamjenika. Bit će ukinuta u konačnici 574 zamjenička mjesta. Profesor Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji se zalaže za cjelovitu reformu lokalne uprave, koja bi bila manja i učinkovitija, kaže da i ove prekonoćne izmjene pokazuju sav besmisao izmjena koje je predložila Vlada.

Kolike će biti uštede?

- O tome se raspravlja bez ikakvih argumenata, licitira se brojevima i sad odjednom predlaže promjena kriterija. Dobivamo potpuno besmislene kozmetičke izmjene do kojih je došlo licitacijom. Nažalost, nije to ništa neuobičajeno kad se radi o lokalnoj upravi. Tako smo propisali da grad ne može biti manji od 10.000 stanovnika, ali ostavili i iznimke. Pa je onda 58 gradova to postalo kroz tu iznimku, iako ne udovoljavaju zakonskom kriteriju - kaže Đulabić.

Ne vjeruje ni da će se provesti obećano funkcionalno spajanje općina, jer i sad ta mogućnost postoji, ali je nitko ne provodi.

- Sve je to bacanje prašine u oči jer se u pravu reformu ne želi - jasan je Đulabić.

Iz Ministarstva pravosuđa i uprave dobili smo obrazloženje zašto će ipak ostati više zamjenika.

- Ideja je da se pripremi funkcionalno spajanje u kojem bi gradovi preuzeli više poslova od okolnih općina. A to znači i više njihovih obveza pa ostaje po jedan zamjenik za one iznad 10.000 stanovnika - kaže naš sugovornik.

Ističe da će većina zamjenika ipak biti ukinuta, što će donijeti uštede 50-ak milijuna kuna samo na plaćama, a tu su još i njihovi službeni automobili, mobiteli i ostali troškovi. I da će se ostvariti uštede na smanjenju broja vijećnika kojima se neće morati isplaćivati naknade, a lokalni proračuni će plaćati i manje za političko djelovanje. Kad se sve skupi, prije amandmana je Malenica računao da je godišnja ušteda i 130 milijuna kuna nakon ovih izmjena.

Resite što ti ljudi zaista rade

S njim se ne slaže nezavisni vijećnik Viktor Šimunić. Njegova računica kaže da će s ostankom 44 zamjenika ušteda biti tek 30 milijuna kuna godišnje.

- To baš ništa na godišnjoj razini i HDZ se samo sramoti ovim kozmetičkim izmjenama. Pa više je utrošeno na Spomenik domovini u Zagrebu. I što je još gore, mi i dalje nemamo analize što ti ljudi zaista rade - kaže Šimunić.