Sabor donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje otpada iz Nuklearne centrale Krško

Hrvatski sabor je u ponedjeljak po hitnom postupku donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica te industrije, a preferentna lokacija je Čerkezovac na Trgovskoj gori. Zakonom o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada osigurava se prostorno-plansko utvrđivanje lokacije Centra te uvjeti provedbe zahvata u prostoru, a preferentna je lokacija Čerkezovac na Trgovskoj gori, na kojoj se planira izgraditi nova građevina za skladištenje radioaktivnog otpada iz NE Krško i rekonstruirati postojeće skladišne građevine za skladištenje radioaktivnog otpada nastalog na teritoriju Hrvatske.

Zakonom se stvaraju i preduvjeti za procjenu utjecaja Centra na okoliš na lokaciji Čerkezovac, kao i njegovu izgradnju ako zahvat bude utvrđen prihvatljivim za okoliš.

Sukladno međudržavnom ugovoru s Republikom Slovenijom, Hrvatska treba preuzeti svoju obavezu osiguravanja zbrinjavanja polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada nastalog u NE Krško.

Izglasan je također novi Zakon o energetskoj učinkovitosti kojim se usklađuje s revidiranom Direktivom EU iz 2023. o energetskoj učinkovitosti. Njime se po prvi put propisuje obvezna primjena načela "energetska učinkovitost na prvom mjestu" u osmišljavanju politika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i pri donošenju odluka o ulaganjima u strateške investicijske projekte i velike investicijske projekte čija vrijednost prelazi 100 milijuna eura.

Akcijski planovi energetske učinkovitosti velikih gradova i županija morat će sadržavati planove za smanjivanje potrošnje energije za 1,9 posto godišnje u javnom sektoru, energetsku obnovu 3 posto ukupne korisne površine poda zgrada javnih tijela, planove korištenja obnovljivih izvora energije te planove za razvoj centraliziranog niskotemperaturnog grijanja i planove hlađenja. Zakonom se također pretpostavlja da će se do 2035. energetski obnoviti sva javna rasvjeta u Republici Hrvatskoj.

Izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama poslane su u drugo saborsko čitanje , a usvojeno je i nekoliko izvješća, o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2023. godinu, kao i o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2023. i 2024. godinu.

Usvojena su i godišnja izvješća Hrvatske zaklade za znanost za 2022., 2023. i 2024. godinu.

Prijedlog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Kluba Možemo, kojim bi se dodatno ograničilo korištenje pirotehnike, zabranilo njezino korištenje u blizini zdravstvenih ustanova i staračkih domova, a prodaja dozvolila samo tri dana godišnje u specijaliziranim trgovinama, nije donio potreban broj glasova saborskih zastupnika.