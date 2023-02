Sabor izglasao novi Zakon o obnovi četvrtog ministra: 'Sada više nema alibija za nečinjenje'

Zastupnici su danas izglasali novi Zakon o obnovi četvrtog ministra graditeljstva od potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu, odnosno trećeg od onog koji je razorio Banovinu.

- Krenuli smo u izmjenu zakona, no obzirom na doista veliki broj članaka postojećeg Zakona koji bi se trebali mijenjati napisali smo novi - pojasnio je ministar Branko Bačić.

Centralizacija obnove, promocija samoobnove...

Novi Zakon podržalo je 99 zastupnika, dok je suzdržano ostalo njih 16, a protiv 15. Vlada je prihvatila i nekoliko oporbenih amandmana tehničke prirode. A po novom se proces obnove centralizira obzirom da se Fond za obnovu i Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje pripajaju Ministarstvu. Bačić je naveo niz novina.

- Nalazi o naljepnicama koje označavaju stupanj oštećenosti objekta postaju pretpostavka za donošenje rješenja, što je do sada bilo obrnuto. Sada to pojednostavljujemo tako da će svako rješenje biti napisano na način da će ono biti utemeljeno na nalazu pa neće biti šetanja s odlukama i razgovorima s ovlaštenim strankama, inženjerima... - rekao je naglasivši kako ovim Zakonom potpuno mijenjaju pristup modelu samoobnove.

- Imat ćemo nekoliko tribina idući tjedan u Sisku, Petrinji i Glini na kojima ćemo predstaviti što znači ovaj novi model samoobnove. A on znači da ćemo u startu svakome tko je zainteresiran da sam krene u samoobnovu isplatiti sredstva na račun. Kad on ugovori izvođača radova, zahtjev za isplatom svakog pojedinog troška će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisati izvođač radova i nadzorni inženjer, a nakon toga će poseban tim u Ministarstvu prije potpisivanja isplate sredstava to pratiti, što će biti svojevrsni filter kako ne bi došlo do nenamjenskog trošenja sredstava - kazao je Bačić, koji smatra da će se ovim modelom obnova privatnih kuća uvelike ubrzati.

Proširuje se i krug korisnika za samoobnovu, dodao je.

- Do sada se samoobnova omogućavala vlasnicima kuća i korisnicima njihovih kuća u prvom vertikalnom nasljedstvu, a sada to proširujemo i na braću i sestre, životne, neformalne životne partnere, izvanbračne drugove - naveo je ministar.

Ukida se elaborat postojećeg stanja za obiteljske kuće, kao i obveza izrade projekta uklanjanja, onima koji imaju donatore država može srušiti objekt i izraditi temelje

Ukida se elaborat postojećeg stanja za obiteljske kuće, što će, naglašava Bačić, još dodatno ubrzati proces obnove.

- Po nama je to nepotrebno, samo je kočilo i usporavalo obnovu. Za višestambene zgrade to ostaje, tj ukinut ćemo ga, ali on postaje sastavni dio nalaza projekta - rekao je.

Ukida se i obveza izrade projekta uklanjanja obiteljske kuće, kao i tehničko-financijska kontrola, a koja je bila rađena za svaki projekt.

- No, obzirom da ta tehničko-financijska kontrola u nekim slučajevima obrađuje predmete od milijun eura, ako se radi o velikim zgradama, tu ćemo napraviti jedan tim u Ministarstvu koji će takve velike projekte ipak pratiti da ne bi došlo do zlouporabe - dodao je Bačić naglasivši da se ukida i ishođenje posebnih uvjeta od strane konzervatora, pogotovo na zgradama koje nisu zaštićeno kulturno dobro unatoč tome što se nalaze u kulturno-povijesnim cjelinama.

Za one objekte koji zahtijevaju značajnu konstrukcijsku obnovu, a vlasnik ima donatora, uvodi se i ta mogućnost u smislu da država sruši objekt i napravi temelje.

- Omogućit ćemo da se i njima kuća sruši i naprave temelji o trošku države, a onda će donatori naše tipske projekte za koje ne treba građevinska dozvola koristiti i na taj način ćemo isto ubrzati proces - naveo je.

Tri vrste tipskih kuća, montažne kuće i državni stanovi umjesto kontejnera

Oni koji žele sami ići u izgradnju zamjenskih kuća mogu koristiti tri vrste tipskih kuća, kazao je Bačić.

- Olakšavamo i utvrđivanje prava korisnika na obnovu kroz drugačiji pristup utvrđivanja prava vlasništva, koje se može dokazivati osim zemljišno-knjižnim izvadcima i preko katastra ili primjerice, ako netko plaća 10-15 godina HEP-u ili komunalnu naknadu nadležnoj lokalnoj jedinici, dugi niz godina tamo živi... - rekao je.

Naglasio je kako se obnova višestambenih zgrada provodi na način vraćanja u prvobitno stanje, što znači i vraćanja stana u prvobitno stanje, no u tom slučaju se stan gradi do faze roh bau.

- Uvodimo APN u cijeli proces obnove, koja je u 20 godina napravila 8000 stanova u Hrvatskoj - dodao je istaknuvši kako će graditi novih 30 višestambenih zgrada na Banovini, najviše u Sisku, zatim Petrinji i Glini, na lokacijama gdje ih prije nije bilo, a s ciljem revitalizacije Banovine.

- Uključili smo i Državne nekretnine, uspjeli smo prikupiti 216 stanova koji su bili neuporabljivi i već sada je počela njihova obnova i uređenje, kako bismo do kraja ljeta u njih smjestili građane kojima ne može odmah biti napravljena obnova pa da nisu u kontejnerima. Ako to oni žele jer je 90 posto tih stanova na području Grada Zagreba - istaknuo je Bačić naglasivši kako se uvode i montažne, energetski učinkovite kuće za privremeni smještaj.

- Nabavit ćemo ih oko 500-tinjak. Tu je utrka s vremenom jer ako hoćemo da nam to plati Fond solidarnosti EU moramo te kuće nabaviti do 1. srpnja, no da bismo ih nabavili, potrebno je napraviti trijažu svih sugrađana koji su u kontejnerima i to sada radimo - naveo je ministar.

Izradit će se i mrežna aplikacija putem koje će se moći pratiti cjelokupni proces obnove.

- Značajan broj građana nema pravo na obnovu, dio njih neće imati pravo, ali ako su u kontejnerima, mi ćemo im osigurati privremeni smještaj - naglasio je.

'Ponašate se prema građanima Banovine kao prema krumpirima, na Zagreb ste i zaboravili'

Dio lijeve oporbe smatra da je novi Zakon korak naprijed, dok iz Mosta poručuju da je vrijeme da se građane prestane vući za nos jer Vlada nije sposobna provesti obnovu.

- Dubinski vjerujemo da u ovoj sabornici nema ikog tko je zadovoljan procesom obnove, činjenica je da je u Zagrebu nema, na Baniji također u pogledu obnove privatnih kuća i višestambenih zgrada, da smo dobili produženje za iskoristivost sredstava iz Fonda solidarnosti, ali da ne znamo hoćemo li ga iskoristiti. Potpuno je jasno da do sada nije postojala politička volja, da obnova nije bila politički prioritet Andreja Plenkovića, no novi Zakon daje napokon normalan okvir da se obnova provede ako postoji politička volja. Nema više alibija, od sada su jedino što mogu stopirati obnovu Plenković i njegova većina - poručila je prije glasanja Sandra Benčić, predsjednica Zeleno-lijevog bloka.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš podsjetila je kako su se promijenila četiri ministra i toliko zakona.

- Ponašate se prema ljudima na Baniji kao prema krumpirima. Na Zagreb ste i zaboravili - naglasila je.



Najčitaniji članci