Saborski zastupnici otišli su na godišnji odmor od dva mjeseca. Imaju plaću od nekoliko tisuća eura. Analizirali smo tko je govorio najmanje. Oni kažu: Mi radimo i druge stvari
GODIŠNJI OD 2 MJESECA PLUS+
SABOR NA RASPUSTU Odmorite se! Iako to niste zaslužili...
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Svatko radi svoj dio posla, tako smo se podijelili unutar Kluba zastupnika. Ja sam voditelj izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, član saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a. Taj se rad ne vidi samo kroz saborsku statistiku, kaže nam HSLS-ovac Dario Hrebak koji je, prema službenim podacima Sabora, najmanje aktivan zastupnik u aktualnom, 11. sazivu Hrvatskog sabora.
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