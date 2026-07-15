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SABOR NA RASPUSTU Odmorite se! Iako to niste zaslužili...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
SABOR NA RASPUSTU Odmorite se! Iako to niste zaslužili...
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Saborski zastupnici otišli su na godišnji odmor od dva mjeseca. Imaju plaću od nekoliko tisuća eura. Analizirali smo tko je govorio najmanje. Oni kažu: Mi radimo i druge stvari

Svatko radi svoj dio posla, tako smo se podijelili unutar Kluba zastupnika. Ja sam voditelj izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, član saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a. Taj se rad ne vidi samo kroz saborsku statistiku, kaže nam HSLS-ovac Dario Hrebak koji je, prema službenim podacima Sabora, najmanje aktivan zastupnik u aktualnom, 11. sazivu Hrvatskog sabora.

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Komentari 27
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