Saborski zastupnici su se nakon uskršnjih praznika vratili u klupe, a sjednicu su započeli aktualnim prijepodnevom i "rešetanjem" pitanjima premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministara. Inače, Sabor će neprekidno zasjedati do 15. srpnja, a izuzetak će biti samo tjedan prije lokalnih izbora koji se održavaju 16. svibnja.

Ždrijeb je odlučio da će prva pitanje postaviti nezavisna zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, a posljednja SDP-ova Sanja Udović. No, sjednica je odmah počela burno. Naime, nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbio na dnevni red uvrstiti prigovor koji je Zeleno-lijevi blok uputio zbog toga što je Vlada u Sabor uputila samo sažetak Plana oporavka i otpornosti, izrazivši nezadovoljstvo što nisu vidjeli cijeli dokument koji ima 700 stranica, javio se predsjednik SDP-a Peđa Grbin i poručio Jandrokoviću da je time povrijedio Poslovnik.

- Vi možete smatrati da je prigovor osnovan ili ne, ali bez obzira na to Sabor o tome mora odlučivati - rekao je pa se dignuo do stola predsjedavajućeg i donio mu Poslovnik.

- Pročitajte si Poslovnik - govorio mu je Grbin.

Jandroković mu je rekao da sjedne, ali kako Grbin to nije učinio, dobio je čak tri opomene u prvih pet minuta zasjedanja i upozorenje pred isključenje sa sjednice.

- Ovo što vi radite je sramota - poručio je predsjednik SDP-a.

Lider Suverenista Hrvoje Zekanović upitao je premijera hipotetsko pitanje.

- Što biste napravili kad bi jedan načelnik, gradonačelnik iz vaše stranke bio odgovoran za nekoliko milijuna kuna gubitka iz proračuna zbog svog nerada - pitao je.

Plenković mu je odgovorio da na hipotetska pitanja inače ne odgovara, ali da će onaj tko gubi sredstva sigurno dobiti sankciju od birača na lokalnim izborima.

- Radi se o vašem gradonačelniku Šibenika, koji je direktno odgovoran za nerealizaciju valorizacije projekta uređenja tvrđave sv.Ivana, koji je potpisan 2016., a trebao biti završen 2019. Zbog kašnjenja radova ta tvrđava košta porezne obveznike 20 milijuna kuna više - rekao mu je Zekanović.

Zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin premijera je pitao hoće li revidirati ugovor koji je prije 18 godina Ivica Račan potpisao sa srpskom pravoslavnom crkvom, koja, kako je istaknuo, ne priznaje hrvatsku samostalnost i nema statut u Hrvatskoj.

- Moram priznati da nikad nisam čuo da netko dovodio u pitanje taj sporazum, ali ja ću sad iz radoznalosti pogledati što to u njemu piše. Nisam čuo argumente od vas, a ne vidim što je sporno u tom ugovoru - rekao je Plenković.

Sustav socijalne skrbi

SDP-ova Martina Vlašić Iljkić nakon smrti dvoipol godišnje djevojčice upitala je ministra socijalne skrbi Josipa Aladrovića osjeća li se odgovornim za slom sustava socijalne skrbi i je li ga sram što nije donio Zakon o socijalnoj skrbi, kao niti jedan propis u pet godina.

- Mislim da smo svi svjesni problema sustava socijalne skrbi, činjenica je da imamo izvjesne poteškoće i izazove, ali smo odlučni riješiti ih. Zakon o socijalnoj skrbi će u vrlo kratkom vremenu ući u javno savjetovanje, radna skupina od stručnjaka radi na njemu i siguran sam da će učiniti pozitivne pomake za sustav. Nažalost, ovu tragediju nismo izbjegli. Što se tiče radnika, moramo odvojiti one koji rade odgovorno svoj posao i one koji ga ne rade. Oni koji neodgovorno obavljaju posao, nažalost, za njih mjesta u sustavu neće biti - poručio je Aladrović.

HDZ-ov Željko Reiner, kao i na svakom aktualcu, postavio je ministru zdravstva Viliju Berošu pitanje kako bi on mogao pričati o učinjenom tijekom pandemije.

- Znam kako će opet portali pisati da vam postavljam pitanje kako bi se mogli pohvaliti. Jesu li bolnice spremne za prihvaćane povećanog broja oboljelih od Covida-19 - upitao je.

Ministar Beroš naglasio je kako nastoje promptno i adekvatno odgovoriti na sve izazove.

- U jeku je pogoršanje epidemiološke situacije, koju analiziramo iz dana u dan. Kad je riječ o kadrovima, Hrvatska je među vodećim zemljama po iskazanom interesu za dodatno osposobljavanje u intenzivnom odjelu, 1900 naših zdravstvenih djelatnika smo prijavili. Nabavljeno je 54 respiratora preko robnih rezervi, kao još i 169, ali i preko 300 high flow respiratora. Radimo sve da budemo spremni, ali odgovornost građana je onaj faktor koji je osnovan u odgovoru na ovu pandemiju - rekao je Beroš na što je Reiner dodao kako iz njegova odgovora zaključuje da do kraha zdravstvenog sustava neće doći.

Cijepljenje i problemi u zdravstvu

SDP-ov Grbin osvrnuo se na problem s cijepljenjem, ali i dugova prema veledrogerijama. Naglasio je kako premijer nije direktno kriv za problem isporuke cjepiva jer je za to kriva Europska komisija, ali da je indirektno kriv jer je sudjelovao u formiranju te Europske komisije.

- Ali odgovorni ste što imamo situaciju da distribucija cjepiva funkcionira grozno jer i ove doze koje su stigle se ne uspijevaju raspodijeliti na adekvatan način, da se cijepe ljudi preko reda, što se liječnicima opće prakse cjepivo daje bez obzira kakva je struktura njihovih pacijenata pa se cijepe mladi ljudi, a stariji i kronično bolesni još ne... U Hrvatskoj imamo i kroničan problem s lijekovima zbog nagomilanih dugova koje vaša vlada ne rješava, bolnice su ostale bez lijekova - rekao je i upitao što će poduzeti kako bi se stanje popravilo.

Plenković je istaknuo kako smo do sad naručili 8,8 milijuna doza cjepiva, da nam je do sad isporučeno njih 664.500 isporučeno, a da bi do kraja travnja trebalo stići još 500.000. Podsjetio je kako je ljetos, kad se cjepivo naručivalo, bilo najizglednije da će AstraZeneca imati prva cjepivo i da će ono prvo biti odobreno te da su stoga njega najviše i naručili, a kasnije i dodatne doze ostalih proizvođača.

- Organizacija distribucije cjepiva je problem koji je jedna od kompanija u ovom trenutku imala na globalnoj razini. AstraZeneca je EU umjesto 120 milijuna doza isporučila sveg 30 milijuna. Mi smo, da bi kompenzirali te doze, naručili dodatne doze Pfizera, tako ćemo se ponašati i dalje i prilagođavati se promijenjenim okolnostima - rekao je dodavši kako je cilj da se do 1. srpnja procijepi 55 posto odrasle populacije.

Što se tiče dugova prema veledrogerijama, Plenković je ponovio kako se predstavnici tih kompanija javljaju uvijek pred izbore ili ključne blagdane, ali i naglasio kako je to problem s kojim se suočavala svaka Vlada.

- Kao prvo, u ovom trenutku nema bolnica kojima nedostaje lijekova. Ako vi želite kao predsjednik SDP-a ljude plašiti time, to je vaša odgovornost. Tako nešto se ne događa, naši građani mogu dobiti lijekove - rekao je dodavši kako će analizirati strukturu tih troškova i utvrditi odgovornost za gomilanje dugova.

Grbin mu je poručio kako problem dugova nije bio problem svake Vlade.

- Za vrijeme SDP-ove drastično su smanjeni dugovi i nije se događao problem s isporukom lijekova. Pet godina se gomilaju dugovi, ne čini se ništa kako bi se sustav zdravstva reformirao. A ja od vas čujem samo isprike i obećanja, kojima više nitko ne može vjerovati, a ništa o rješenjima - rekao je Grbin.