Sabor raspravlja o rebalansu proračuna za 2018. godinu

Hrvatski sabor u ponedjeljak će raspravljati o prijedlogu rebalansa proračuna za 2018. godinu, kojim će ukupni prihodi biti povećani za 144 milijuna kuna te će iznositi 129,2 milijarde kuna.

Prema najavi ministra financija Zdravka Marića, najznačajnija promjena bit će pitanje protestiranih jamstava danih Uljanik grupi, a efekt plaćanja po protestiranim jamstava procjenjuje na minimalno 2,5 milijardi kuna do kraja godine. Prvi dio sjednice rezerviran je za slobodnu rasprvu klubova zastupnika, pa su tako teme ponovno bile politička trgovina, Marakeški sporazum ali i priziv savjesti u ljekarnama.

10:15 - Nakon rasprava po klubovima zastupnika, Sabor je krenuo raspravu po dnevnim redu, odnosno raspravu rebalansu proračuna za 2018. godine. Uvodnu riječ održao je ministar financija Zdravko Marić, koji je prezentirao opće makroekonomske pokazatelje koji su obilježili proteklo razdoblje.

10.05 - Saborska rasprava nije ni počela, a već su pale četiri opomene, a šakom i kapom dijelio ih je predsjedavajući Gordan Jandroković. Prvu je zaradio Gordan Maras (SDP) koji je u slobodnom govoru progovorio o stanju u zagrebačkoj Skupštini. Maras je u raspravi opružio HDZ da na svaki mogući način pomažu gradonačelniku grada Zagreba Milanu Bandiću da politički istrguje u Gradskoj skupštini i ostavi njima mjesto predsjednika Gradske skupštine, koje ima Andrija Mikulić.

- Ta političko trgovačka simbioza, koja je na dijelu U Saboru preselila se i na Gradsku skupštinu. Sramotno je, kako HDZ dozvoljava tu vrstu trgovine jer kao oni nemaju ništa s time, oni se ne prljaju, prlja svoje ručice gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, i tako trguje, kupuje politiku potporu u Gradskoj skupštini grada Zagreba - rekao je.

Besramno je, navodi, kako HDZ moli Boga da Bandić uspije kupiti 3 zastupnika u Skupštini kako bi sebi osigurao većinu.

- Mora se napraviti higijensko politička fronta prema HDZ-u i Bandiću i treba im reći da tako više ne mogu. Ne možete novcem poreznih obveznika, nije ovo Fimi media, nisu ovo deveesete kada se kralo kroz privatizacijski proces, nije ovo više ta Hrvatska u kojoj možete raditi što god želite - poručio je Maras.

Naveo je kako u političko trgovačkoj simbiozi HDZ-a i Bandića koja funkcionira po principu - ja tebi donesem mir na nacionalnoj razini kupujući politički trgujući zastupnike u Saboru, a ti mene pusti u gradu Zagrebu da radim što hoću.

- Zbog toga Bandić ni ne želi u Vladu, njemu je HDZ obećao da će ga čuvati u gradu Zagrebu, to je Bandićeva naknada za političku trgovinu koju radi u Saboru. Plenković je obećao Bandiću da će ga čuvati u Zagrebu i to je njegova naknada.

Odgovorio mu je Andrija Mikulić (HDZ) prozvao je Marasa da koristi saborsku govornicu kako bi otvorio teme koje nemaju veze sa Saborom, jer se ne može nametnuti u Skupštini. Naveo je kako Marasov klub u Skupštini ima pet zastupnika od 51.

- Da bi imali većinu u Skupštini morate imati 26. Trenutno mi u skupštini imamo 28, kome drago, kome manje drago - kazao je Mikulić.

Naveo je kako saborski zastupnik Maras uporno dolazi Skupštinu i želi imati tiskovne konferencije iako je odluka da predstavnici političkih stranaka to ne mogu, ako nisu vijećnici. Podsjetio je da su dva SDP-ova vijećnika prešla Milanu Bandiću i čine većinu. Za povredu poslovnika javio se Maras ustvrdivši kako njihov klub ima sedam vijećnika.

- Činjenica je da se ovako kako se on ponaša govori da se čovjek zubima drži za fotelju u Skupštini i paše mi da Bandić politički trguje. Dajte malo sebi dostojanstva, nemojte kupljenim glasovima ostajati predsjednik Skupštine - kazao je Maras.

Predsjedavajući Jandroković udijelio mu je opomenu i upozorio ga da se tako ne ponaša.

- Nemojte se brecati na mene - uzvratio mu je SDP-ovac.

- Izvolite sjesti, je l' ću vas isključiti cijeli dan iz rasprave - zaprijetio je Jandroković.

- Nećete se derati na mene, ovo nije vaša privatna prčvarnica - uzvratio mu je Maras.

Predsjedavajući Jandroković uzvratio mu je da namjerno drsko i bezobrazno krši poslovnik svaki dan.

Za povredu poslovnika javio i Mikulić ponovno napominjući da SDP ima pet vijećnika. Reagirao je Jandroković i zbog kršenja poslovnika i Mikuliću udijelio opomenu.

Zastupnik neovisni za Hrvatsku Željko Glasnović govorio je o jugolopovima.

- Ti komunisti nisu mogli sačuvati ni tu šugavu Jugoslaviju, neki sjede ovdje, ti šugavi Jugoslaveni. Tako ih moram zvati... Tu se rokate oko Bandić, a on je jedan od vas. On je primjer homojugoslavenikusa, on bi preživio na Marsu bez kisika - rekao je Glasnović.

U izlaganju je spomenuo guzičare, parazite, gljivare a Jandroković ga je upozorio da je koristi proste riječi. Spomenuo je Glasnović i da se ne govori o desecima stranih dragovoljaca koji su branili Hrvatsku i poginuli.

- To ne zanima Hrvate, zanima ih samo lova, Lepa Brena i cajke. Oni su došli braniti Hrvatsku tamo na granici svetog Rimskog carstva. Oni su branili ove anemičare, guzičare i gljivare. Oprostite, stražnjične, stražnjice njihove. Što ste dobili? Državu skojevaca, bivših kadrova, tu nikad nije provedena lustracija. Dobili ste medije koji su moralni tifusari i imaju moralnu sidu. Nekad ste išli u Beograd ljubiti nekoga u stražnjicu, sad idete u Bruxelles. Tražili ste Nezavisnu Hrvatsku državu, a dobili ste Croslaviju u Euroslaviji koja vama nameće vrijednosti koje nisu hrvatske - naveo je.

Nezavisni Bojan Glavašević javio se za povredu poslovnika.

- Zalažem se za slobodu govora i mislim da je u redu da svatko je izabran ima pravo reći što želi, ali ne znam zašto general Glasnović do te mjere ne voli Hrvatsku da ju vrijeđa dan nakon što smo imali Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Tako govoriti ružnim terminima o zemlji, mislim da nije prihvatljivo - kazao je.

Jandroković mu je udijelio opomenu jer je zloupotrijebio institut povrede poslovnika.Javio se u Glasnović za povredu poslovnika navodeći kako nije vrijeđao pojedince nego propalu doktrinu i mentalni sklop, a zbog zloupotrebe instituta poslovnika i on je zaradio opomenu od predsjedavajućeg.

10.00 - Andrija Mikulić iz Kluba zastupnika HDZ-a replicirao je Gordanu Marasu i o situaciji koja se događa u Gradskoj skupštini. Kako se oko zastupnika i političke trgovine u Gradskoj skupštini zahuktao ozbiljan okršaj između Marasa i Mikulića, obojica zastupnika su dobili opomene.

9:55 - Anka Mrak Taritaš je u ime kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a u svojem se govoru osvrnula na 'priziv savjesti' gospođe zaposlene u ljekarni koja je djevojci s receptom odbila dati antibebi pilule.

- Jedna mlada djevojka je s receptom otišla u zagrebačku ljekarnu čija magistra je odbila izdati kontracepcijske pilule. Quo vadis, Hrvatska? Konzervativizam koji je poharao Hrvatsku ostavit će iza sebe požar i pitanje je kad će stradati jedan život. Što znači priziv savjesti? Kad se radi svoj posao, treba ga raditi odgovorno. Pozivam ministra Kujundžića da odradi svoj posao i sve što treba obaviti, ljudi koji se protive određenim stvarima ne trebaju raditi taj posao. Nitko ne treba suditi način kako netko živi unutar četiri zida - kazala je Mrak Taritaš.

9:50 - Tomislav Panenić je u ime Mosta na početku istaknuo da mu je bila čast sudjelovati u nedjelji u Koloni sjećanja u Vukovaru. Međutim, Panenić je kritizirao činjenicu da su političari pod rotirkama imali prednost pred ljudima koji su dolazili u Vukovar odati počast, koji su čekali u koloni jer im je ostavljen samo jedan trak ceste kojim su mogli prolaziti.

9:45 - Boris Milošević je uime Kluba zastupnika SDSS-a ukazao kako smatra problematičnom usvajanjem Rezolucije Europskog parlamenta koja se bavi načelima reguliranja nacionalnih manjina. Europski parlament je konstatirao da žali što je područje nacionalnih manjina uzeto zdravo za gotovo, pokazalo se da je u Europskoj uniji 40 milijuna pripadnika nacionalnog manjina, a one uživaju različite razine zaštite. U posljednje se vrijeme u Europskoj uniji osjeti porast ksenofobije i govora mržnje koji dolazi s krajnje desnice, a prvi su tu na udaru nacionalne manjine - upozorio je Milošević.

9:40 - Hrvoje Zekanović bavio se Marakeškim sporazumom, pa je tako istaknuo da to što se u dokumentu na 49 mjesta spominje obaveza, pa prema tome, nemoguće je da se dokument smatra obavezujućim, ocijenio je. Osim toga, Zekanović je istaknuo i kako Hrvatska nema odgovornost prema migracijama kao ostale europske kolonijalne sile.

- Marakeški sporazum je dokument od 34 stranice i s 23 cilja, većina toga lijepo izgleda, govori se o migracijama, o suverenosti država, sprječavanju migracija, ali ima i poglavlje koje je jako interesantno, poglavlje broj 5, koje kaže 'poboljšati dostupnost i fleksibilnost puteva regularnih migracija. Što to znači 'regularno' - pitao je Zekanović u stanci na početku saborskog zasjedanja.

On, kaže, razlikuje legalno i ilegalno.

- Je li za premijera Plenkovića situacija koju imamo na granici s BiH kada migranti nasilno ulaze u Hrvatsku regularna migracija ili neregularna? Mi to ne znamo - rekao je Zekanović.

- Marakeški sporazum je obavezujući. U njemu se govori o prednostima i izazovima migracija. Pa kad se govori o prednostima treba govoriti i o nedostacima. Sve države koje se obvežu na njega će morati voditi računa o tome što mediji govore o migracijama da se ne bi slučajno dogodilo da netko ima negativan ili loš stav o migracijama - tvrdi Zekanović i dodaje da ga sve to podsjeća na komunističko razdoblje.

- Marakeški sporazum neće donijeti ništa radikalno u pet sekundi, ali može biti okidač za veliki val migracija, za što Hrvatska nije spremna - zaključuje.

9:30 - Gordan Maras je u ime Kluba zastupnika SDP-a u Saboru je otvorio temu političke trgovine, i zastupnicima koji u Gradskoj skupštini iz SDP-a prelaze u druge klubove.

- Želimo upozoriti na nešto dosad neviđeno u RH, a to je da vladajuća stranka, HDZ na sav mogući način pomaže gradonačelniku Bandiću da politički trguje u Gradskoj skupštini. Političko-trgovačka simbioza koja djeluje u saboru preselila se u Gradsku skupštinu. Sramotno je da HDZ dozvoljava takvu vrstu trgovine. Prljaju svoje ručice i na taj način trguju i kupuju političku potporu u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, kazao je.

