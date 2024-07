Sabor se seli u Hrvatsko vojno učilište: Kutije za selidbu dolaze u tri veličine, sele i fotelje?

Na red za obnovu je došla i zgrada Hrvatskog sabora na Markovom trgu, poznata i kao Saborska palača. Ovaj spomenik kulture izgrađen je 1911. godine, a za njen izgled zaslužni su projektanti Lav Kalda i Karlo Susan. Kao i većina zagrebačke jezgre, stradala je u potresu pa u rujnu kreće cjelovita i energetska obnova u vrijednosti od oko 11 milijuna eura. Selidba počinje već u ponedjeljak 15. srpnja, nakon zadnje sjednice prije ljetne stanke. Od rujna, saborski zastupnici će naredne tri godine na sjednice dolaziti u Hrvatsko vojno učilište 'Dr. Franjo Tuđman' na Črnomercu.

Foto: Hrvatski sabor

Sve stvari iz ureda predsjednika i potpredsjednika Sabora, predsjednika radnih tijela, klubova zastupnika, zastupnika te zaposlenika Stručne službe Hrvatskoga sabora će se iseliti do 15. rujna, a dobili su i upute kako zapakirati računala, dokumente i što moraju napraviti sa svojim osobnim stvarima. Od Službe za opće poslove moraju zatražiti kutije za preseljenje djela službene dokumentacije koju nisu morali predati u Pisarnicu, knjiga, brošura i sličnog. Kutije dolaze u tri dimenzije: peteroslojna ljepenka dimenzija 600×400×400 milimetara za pakiranje računalne opreme, peteroslojna ljepenka dimenzija 600×400×300 milimetara i troslojna ljepenka dimenzija 500×300×300 milimetara. U kutije moraju uredno i ujednačeno složiti dokumentaciju koja im je dodijeljena, kao i predmete i sitni inventar koje koriste u poslu, a dobili su ih od Sabora. Kutije ne smiju biti teže od 25 kilograma, a ako nisu sigurni koliko je teška kutija koju su zapakirali, vagat će ih Služba za opće poslove. Za pakiranje računala će dobiti i zaštitnu foliju sa zračnim jastučićima.

Zagreb: Oštećenja od potresa na zgradi Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na svaku kutiju moraju uredno napisati ime i prezime zaposlenika te organizacijsku jedinicu u kojoj je raspoređen. One kutije na koje to ne bude napisano, neće biti preseljene. Što se tiče osobnih stvari, fotografija, ukrasa i biljaka, to svi moraju sami preseliti u nove prostorije.

Zagreb: Oštećenja od potresa na zgradi Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sele i fotelje?

Međutim, ne idu svi na Črnomerec, dio Stručne službe će ostati na Gornjem gradu, u Demetrovoj ulici, jer u vojnom učilištu nema dovoljno uredskog prostora za sve. Prije selidbe, Hrvatsko vojno učilište se moralo urediti da zadovolji radne uvjete Sabora. U kongresnoj dvorani su morali preurediti glavnu dvoranu, iako je nova, instalirati sustav iz sabornice, i napraviti klupe i namještaj. 24sata neslužbeno doznaju da se iz Sabornice sele i saborske fotelje u kojima sjede zastupnici. Druga zgrada učilišta, koja će se koristiti kao uredski prostor s 30-ak ureda, bila je oštećena u potresu, pa su na njoj izvedeni manji građevinsko-obrtnički radovi. Za uređenje i selidbu je osigurano dva milijuna eura. U glavnoj zgradi bit će smješteni predsjednik i potpredsjednici Sabora, klubovi zastupnika, tajništvo, službe najuže vezane za sjednicu i novinari koji prate rad Sabora.

Zagreb: Sabor raspravlja o imenovanju Ivana Turudića Glavnim državnim odvjetnikom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Na Črnomerec se sele i djelatnici koji Sabor drže 'kao po špagi': dio djelatnika iz saborske kuhinje i kafića. Oni će prijeći u tamošnji kafić i kuhinju jer će se broj obroka koje sad kuha Pleter u Učilištu popeti za oko 300 porcija. Ostale će Ured za opće poslove, čiji su zaposlenici, rasporediti u ostala državna tijela gdje ima potrebe. Ni sva saborska straža ne ide na Črnomerec, dio će ih ostati u zgradama u Demetrovoj i na Trgu svetog Marka.

Zagreb: Umjetnine u vlasništvu Sabora | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sele se i umjetnine, slike i skulpture koje su u vlasništvu Sabora. One koje su samo na posudbi će preuzeti muzeji i galerije koji su vlasnici.