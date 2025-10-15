Sabor u četvrtak o rebalansu

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti prijedlog rebalansa državnog proračuna za 2025., kojim se ukupni prihodi povećavaju za 30 milijuna eura i iznose 33 milijarde eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura, s 37 na 36,8 milijardi eura.

Cilj rebalansa proračuna je, kako je kazao premijer Andrej Plenković, zadržati financijsku stabilnost i odgovorno upravljanje javnim financijama, te osigurati proračunsku stabilnost i nastaviti ulaganja u kvalitetniji život i gospodarstvo Hrvatske.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac na sjednici Vlade istaknuo je da je cilj rebalansa uskladiti proračunske stavke s odlukama koje su se donosile nakon donošenja samog proračuna.

U tom kontekstu, istaknuo je, ključna obilježja rebalansa su više od milijardu eura za građane i umirovljenike, u vidu povećanja mirovina, izdvajanja za plaće zaposlenih u državnim i javnim službama, a tu su i socijalne i porodiljne naknade.

Naveo je i da se ukupni manjak na razini državnog proračuna smanjuje s četiri milijarde eura na 3,8 milijardi eura.

Kada je riječ o izvanproračunskim korisnicima, prije rebalansa planiran je bio njihov konsolidirani manjak od 161 milijun eura, dok se rebalansom planira višak od 94 milijuna eura.

Saborski zastupnici će raspraviti i konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu te prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2025. godinu,