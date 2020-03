Sabor zasjeda u zgradi INA-e nakon razornog potresa

Saborski zastupnici u srijedu su nastavili sa zasjedanjem jer je Predsjedništvo donijelo odluku kako nema potrebe za prekidom rada. Ali premjestili su se s Markova trga u zgradu INA-e u Šubićevoj ulici nakon što je razorni potres pogodio u nedjelju Zagreb i oštetio zgradu Sabora pa tamo nije sigurno za biti. Podrum zgrade INA-e, koja za Hrvatsku ima povijesno značenje i u kojem je 1991. Sabor donio odluku o raskidu svih veza s Jugoslavijom, ponovno su pretvorili u sabornicu, a izmijenili su još prošli tjedan način rada zbog epidemije koronavirusa te preporuke epidemiologa i Stožera o smanjenju socijalnih kontakata kako bi se širenje zaraze tim virusom suzbilo. Naime, u idućim danima zastupnici će raspravljati o samo dvije točke dnevnog reda, a u njima može sudjelovati 28 zastupnika - dva iz svakog od 14 Klubova zastupnika.

Na početku današnje sjednice zastupnici su minutom šutnje odali počast djevojci (15) koja je, nažalost, preminula od posljedica tog potresa.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković zahvalio je liječnicima, medicinskim sestrama, svom medicinskom osoblju, policajcima, vatrogascima, civilnoj zaštiti, trgovkinjama i trgovcima, prijevoznicima što u ovom trenutku omogućuju da život teče normalno.

- Želim im pružiti potporu da im Bog da dovoljno snage da ustraju u ovim trenucima - poručio je.

Zahvalama su se pridružili i ostali zastupnici, a osvrnuli su se na aktualna događanja, prije svega potres, epidemiju i mjere koje je Vlada donijela za pomoć poduzetnicima.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić istaknuo je na nužnost donošenja Zakona za saniranje posljedica potresa u Zagrebu, ali i ulaganje u zdravstveni sustav.

- To je SDP predložio i očekujem da Vlada to usvoji. SDP-ova vlada je u najtežim trenucima za Gunju, kad je proživljavala horoor nakon poplava, donijela poseban zakon i obnovila domove. Slike iz bolnice dirnule su svakoga i upozorile na nužnost ulaganja u zdravstveni sustav i zdravstvenih djelatnika - istaknuo je.

Govoreći o epidemiji korona virusa, Bernardić je upozorio da su rigorozne mjere stigle 10 dana prekasno te da se u Hrvatskoj provodi premalo testiranja.

- Hrvatska je na četiri milijuna stanovnika napravila tek oko 3000 testiranja, a Slovenije 15 puta više. Od svih testiranih je u ovom trenutku 11 posto pozitivnih. što je velik postotak. Želim pozvati Nacionalni stožer i sve nadležne službe da se testovi učine dostupne što većem broju ljudi i na više lokacija - poručio je.

Ivan Pernar istaknuo je kako je on bio prozivan nadrliječnikom zbog toga što je preporučivao vitamin C za liječenje respiratornih bolesti dok sad stižu vijesti iz New Yorka da se tamo oboljeli od korona virusa liječe upravo vitaminom C.

- Doktor Weber je rekao da se u intenzivnoj njezi pacijentima s korona virusom trenutno daje intraveno 1500 miligrama vitamina C. Pacijenti koji su primali vitamin C značajno su se bolje oporavljali od onih koji nisu, ali to nije naglašeno jer se ne radi, veli on, o sexy lijeku, razvikanom. A govore i da su njime tretirali pacijente u Kini - rekao je pozvavši se na članak New York Timesa.

Predsjednik Sabora ipak je pozvao građane da jako pažljvo slušaju što im govore nadležni i doktori koji su se školovali da govore o ovim temama,a ne osobe koje koriste ovu situaciju za vlastiti probitak.

Na Pernara se obrušio Mirando Mrsić (Demokrati) naglasivši kako je njegovo izlaganje pljuska svim zdravstvenim djelatnicima koji su na prvoj crti borbe protiv korona virusa.

- Želeći riješiti vlastiti taštinu, Pernar šalje poruke koje građane mogu zavesti. Nema nikakvog znastveno utemeljenog dokaza da vitamin C liječi korona virus. To su rekle i kolege iz Kine. Ne slušajte šarlatane koji u ovoj opasnosti žele samo politički preživjeti. Nažalost, kolegi Pernaru ja kao hematolog ne mogu pomoći, ali možda neki drugi kolege mogu - poručio je Mrsić.

Što se tiče gospodarskih mjera pomoći poduzetnicima, i on i ostatak oporbe smatra kako one nisu dovoljne.

- Ovo je idealan trenutak da razvijemo internet trgovinu - rekao je Mrsić.

SDP-ov Bernardić predlaže obustavu plaćanja parafiskalnih nameta, suspenziju svih planova zapošljavanja u državnim službama, javnim poduzećima i agencijama, i javnih nabava osim onih koji nisu u svrhu borbe protiv ove epidemije.

Nezavisni Tomislav Panenić naglasio je Vlada mora rezati sve one troškove koji su u ovom trenutku manje važni kako bi se prebrodila epidemija.

- Nezavisna lista mladih zato će predložiti Zakon kojim se ukida minimum za financiranje političke aktivnosti i usmjerit ćemo novac koji je bio za stranke i političare u gospodarstvo i prema građanima. Svi se moramo žrtvovati - rekao je.

Što se tiče gospodarskih mjera pomoći, isto smatra i Vlaho Orepić.

- S ovim gospodarskm mjerama mi ne postižemo ono što želimo. Poltika je nadvladala struku. I ovdje trebamo ustupiti mjesto širem konsenzusu struke ako želimo bilo što napraviti konkretno. Ako je ovo rat, kako kaže premijer, onda trebamo voditi rat, preuzeti inicijativu i ne čekati povećanje ugroze. Ne možemo povećavati dug, nego moramo zaštiti rad - istaknuo je naglasivši da je apsurdno da se nekome zabranjuje rad, daje mu se novac koji on onda mora vratiti kad sve prođe.

- To liči na zelenjaštvo. Princip može biti vrlo jednostavan - nema rada, nema obaveza prema državi - poručio je Orepić koji se ne slaže i s obustavom rada tržnica.

- Treba supostaviti red na tržnicama, a ne ih ukinuti - kaže.

Nakon potresa koji je Zagreb i okolicu pogodio u jeku epidemije, Anka Mrak Taritaš (GLAS) poručuje kako je ovo trenutak u kojem se trebaju sačuvati živci i hladna glava. I ona smatra kako Vladine mjere pomoći gospodarstvu nisu dovoljne.

- Odgoda plaćanja poreza i doprinosa nije dovoljna. Onima kojima je rad zabranjen trebalo bi otpisati plaćanje poreza - rekla je.

To što Sabor zasjeda u zgradi INA-e, ističe šef Mosta Božo Petrov, samo je jedna slika izvanrednog stanja u kojem se država našla.

- Znamo da ova kriza neće biti samo zdravstvena i da je na pomolu i ona ekonomska. Zemlje sa čvrstom, zdravom ekomonijom će se puno brže izvući iz ove krize, nego zemlje koje su ostale na samo jednoj gospodarskoj djelatnosti - turizmu. Ali ovo nije vrijeme za plakanje nego prilika da se nešto napravi - istaknuo je dodavši kako konačno moramo postati zemlja koja nije ovisna o uvozu, nego izvozu, koja nešto proizvodi i o samo jednoj gospodarskoj djelatnosti.

- Sve ove mjere su kratkoročne i pozivam državu da ne bježi od onog što treba učiniti, a to je rezanje svih troškova. Danas u ovakvoj krizi se jasno vidi koji dijelovi javnog sustava su porebni, vitalni, a koji nisu. I država to odmah treba rezati, a novac skupljen na takav način treba usmjeriti u gospodarstvo - rekao je.

HDZ-ov Branko Bačić naglasio je i kako puno razvijenije države imaju velikih problema s korona virusom i kako ni one ne mogu naći brza rješenja.

- Držim da je ovakav pristup Vlade apsolutno primjeren, a on se temelji na slušanje struke i znanosti. Još uvijek možemo reći da držimo situaciju pod kontrolom - istaknuo je dodavši kako se do jučer u 18 sati za potporu za zaposlene prijavilo 14.000 poduzetnika za 71.000 radnika.

- Očito je iz ovakve brze rekacije poduzetnika da su poduzete mjere dobre. 80 posto tih zahtjeva je podneseno je online i pozivamo ih dalje da bez dolaska na Zavod za zapošljavanje šalju zahtjeve. Ovisno o situaciji bit će i nadogradnja tih mjera - rekao je Bačić.

Šef Suverenista Hrvoje Zekanović istaknuo je kako se nalazimo u jako teškim vremenima u kojima je potrebno zajedništvo.

- Jako lijepi primjer tog zajedništva bio je dijelom 1991. i dijelom 1992. godine kada je Hrvatska bila napadnuta od strane srbočetnika i kada je Hrvatskom upravljala vlada Nacionalnog jedinstva, u vrijeme Franje Grgurića i Franje Tuđmana. Vlast je tada shvatila da svi moraju biti zajedno bez obzira na boju. A mi smo napravili nešto drugačije, svi zajedno smo donijeli Zakon kojem se jednom tijelu koji nema izborni legitimet, Nacionalnom stožeru, dali smo mu mogućnost da upravlja sustavom i tu se oporbu više ništa ne pita. Hajmo kopirati model 1991. godine i preuzeti svi zajedno odgovornost da Hrvatima bude bolje - rekao je.

A raspravljajući o dopuni Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojima se predlaže omogućavanje praćenja osoba putem mobitela, oporbeni zastupnici upozorili su da bi svaku mjeru koja ograničava slobode građana Hrvatski sabor trebao donijeti dvotrećinskom većinom.

- Radi se o izvanrednom stanju i okolnostima i u takvoj situaciji mora se primjenjivati članak 17. Ustava da se ovakva mjera mora donijeti dvotrećinskom većinom - poručio je SDP-ov Peđa Grbin naglasivši kako je neprihvatljivo što ne postoje odredbe u dopunama Zakona što se s tim podatcima čini nakon što mjera prođe.

- SDP će podržati tu mjeru ukoliko se prihvate ograničenja, ograničenje na osobe u samoizolaciji, vremenska ograničenja, obaviještavanje osoba, uništavanje podataka nakon isteka mjere i parlamentarni nadzor - poručio je Grbin koji ne vidi potrebu da se pritom traži mišljenje Ustavnog suda jer je evidentno da su nastupile okolnosti za primjenu mjera iz članka 17. Ustava.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak smatra da je prikupljanje informacija o osobama koje krše odluku o samoizolaciji uvod u diktaturu.

- Ovo nema nikakvog smisla, ovo je uvod u diktaturu koja se pokušava na mala vrata uvesti u ovoj groznoj situaciji kada će ljudi pristati na sve. HSS na to neće pristati. Ovo je uvod u Orwellovu 1984. - istaknuo je dodavši kako ni zasjedanje Sabora nema smisla te da bi trebalo proglasiti izvanredno stanje pa da predsjednik države i premijer zajednički dalje vode državu.

Nikola Grmoja istaknuo je da se Most zalaže za ljudske slobode i da je zato nužan oprez s ovakvim prijedlozima.

- Policija to može kontrolirati, i to bi bilo puno bolje nego svim građanima ograničiti ljudska prava, treba biti jako oprezan. Kriza je velika, ali netko treba govoriti i u ime slobode - poručio je.

S Beljakom se ne slaže da Sabor ne treba zasjedati, a i HNS-ov Stjepan Čuraj poručuje kako još nije došao trenutak za proglašenje izvanrednog stanja.

Što se tiče praćenja osoba putem mobitela, dodao je, HNS predlaže da se s podatcima o kretanju postupa kao s klasificiranim podacima te jasno definiraju protokoli te ljude obavijesti o nadzoru.

- Ovo ne smije biti nekontrolirano praćenje građana, to mora biti po jasnim pravilima i kontrolirano - rekao je.