MANDAT OD OSAM GODINA

Sabor u petak glasuje, trebao bi izabrati dječju pravobraniteljicu

Piše HINA,
Hrvatski sabor u petak će, točno u podne, glasovati o raspravljenim točkama, među kojima su i izbor dječje pravobraniteljice te predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Pravobranitelj za djecu imenuje se na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovan, zadaća mu je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona.

Osam je kandidatkinja za tu dužnost: sadašnja pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević, zatim Tatjana Holjevac, Marina Katinić Pleić, Tatjana Katkić Stanić, Marina Matković, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić i Edita Štok.

Na tu dužnost može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin i ima prebivalište u Hrvatskoj, visoko je obrazovana, ima najmanje deset godina radnog iskustva i  osobnim je zalaganjem javnosti poznata u području promicanja i zaštite prava djeteta. Uvjet je i da nije osuđivana i da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Očekuje se da će Sabor birati i predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i tako popuniti mjesto koje je upražnjeno od travnja kada je bivša predsjednica Aleksandra Jozić Ileković zatražila razrješenje zbog, rekla je, problema u radu tog tijela, posebno apostrofirajući da su neki članovi podrivali njegov rad.

Četvero je kandidata za to mjesto: Ines Pavlačić, vršiteljica dužnosti predsjednice Povjerenstva, Toni Domazet, Svetislav Drakulić i Sanja Ružman.

Predsjednika Povjerenstva Sabor bira tajnim glasovanjem, većinom glasova svih zastupnika. 

U drugo čitanje, a nakon burne rasprave u kojoj je oporba na njih izrekla brojene zamjerke, Sabor će poslati tri nova zakona koja se tiču prostornog uređenja, gradnje i energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Na početku radnog dana, raspravit će izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) prema kojemu bi umjesto Marijana Pavličeka (HS), gradonačelnika Vukovara, u zastupničku klupu sjeo Martin Kordić.  

