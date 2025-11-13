Obavijesti

FOTO Prepoznajete li ga? Bio je ministar s najkraćim mandatom u Vladi, a 'pao' je zbog šupe

"Ja mogu s tim novcem što hoću. Pa i na put oko svijeta" čuvena je Crnojina izjava kad je 2016. otkriveno da je dobio kredit od Ministarstva branitelja da riješi stambeno pitanje...

Niti tjedan dana na poziciji ministra branitelja nije izdržao Mijo Crnoja, koji je danas sudjelovao u Saboru na okruglom stolu 'Zakonska zaštita Deklaracije o Domovinskom ratu'.

Šest dana trajao je njegov mandat, novinari su ga otišli posjetiti na adresu prebivališta u Samoboru, Gradna 85/G, a pronašli su baraku veličine desetak metara kvadratnih....

Crnoja je, podsjetimo, kao adresu stanovanja prijavio samoborsku adresu na kojoj se nalazi tek drvena baraka. U Vladu su tada, u siječnju 2016., tijekom dva dana pregovora pozvani neovisni pravni stručnjaci kako bi pregledali pregršt dokumentacije koju je donio Crnoja, pa su nadležnima predstavili rezultate svoje ekspertize.

A ti mu rezultati, s obzirom na to da je ubrzo objavio kako se povlači s dužnosti, evidentno nisu išli u korist, dok su u dramatičnom obraćanju javnosti u kasnim noćnim satima, u izravnom prijenosu s Markova trga, zaboravljeni premijer Tihomir Orešković i potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko izjavili da će Crnojinu ostavku prihvatiti “u skladu sa svim demokratskim običajima i načelima pravne države”.

Crnoja je kasnije tvrdio da ostavku nije dao zbog otkrića barake, nego zato jer ni na koji način nije htio biti uteg Vladi RH.

Život u mirovini

- Ja mogu s tim novcem što hoću. Pa i na put oko svijeta - čuvena je Crnojina izjava kad je 2016. otkriveno da je dobio kredit od Ministarstva branitelja da riješi stambeno pitanje.

Podsjetimo, 2010. godine Samobor je dodijelio besplatno parcelu od 660 četvornih metara Crnoji. Uvjet je bio da u roku tri godine napravi kuću. Ali kad ju nije napravio, Crnoja nije htio dragovoljno vratiti parcelu nego je počelo sudovanje. Spor je okončan u travnju 2020. Iz Grada Samobora službeno su nam 2021. potvrdili da je spor s Crnojom okončan i da je na parcelu ponovno upisan Grad. 

Grmoja je od te afere slabo bio u javnosti, a ovog tjedna sudjelovao je u Saboru na Okruglom stolu "Zakonska zaštita Deklaracije o Domovinskom ratu“ u organizaciji Odbora za ratne veterane.

Promijenio je imidž, već neko vrijeme 'fura' bradu... Za Večernji list je još tamo 2019. godine kazao kako je u mirovini...

- U mirovini sam i, kako kaže narodna poslovica, “dao Bog pa se zabavio sam o sebi”, mene je to sustiglo. Bavim se sam sobom i medijima koji su me besramno oklevetali i ocrnili izmišljajući i proizvodeći kojekakve nepostojeće afere, te su me u javnosti neistinito prikazivali kao najvećeg kriminalca nanoseći meni i mojoj obitelji sve vrste šteta. S Tihomirom Oreškovićem se nikad poslije nisam ni čuo, a ni vidio. Smatram kako je on izvučen iz nekog skandaloznog mešetarskog šešira, u koji je uskoro nakon toga i vraćen.- kazao je Grmoja tad, očito jako ogorčen, za Večernji list.

