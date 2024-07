Sabor većinom izglasao treći mandat Vujčiću na čelu HNB-a

Hrvatski sabor u četvrtak je većinom izglasao još jedan (treći) šestogodišnji mandat Borisu Vujčiću na čelu Hrvatske narodne banke (HNB). Za Vujčića bilo je 79 zastupnika, a protiv njih 55. Vujčić je na čelo HNB-a došao 2012. , a prije toga je bio zamjenik guvernera HNB-a i direktor Direkcije za istraživanja HNB-a.

Diplomirao je 1988. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1996. godine. Kao dobitnik Fulbrightove stipendije pohađao je doktorski studij na Odsjeku za ekonomiju Michigan State University u SAD-u. U Europskoj komisiji u Bruxellesu radio je kao vanjski suradnik Odjela za monetarne poslove, a bio je i zamjenik glavnog pregovarača u pregovorima Hrvatske s EU-om . Od 2013. član je Općeg vijeća Europske središnje banke (ESB), a po ulasku Hrvatske u europodručje 1. siječnja 2023. posao je članom Upravnog vijeća ESB-a.

Vujčić je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a kao vanjski suradnik – izvanredni profesor predaje i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Njegova su područja specijalizacije monetarna analiza, ekonomija rada i međunarodne financije.

Uoči glasovanja o Vujčiću Marijan Pavliček (Suverenisti) ustvrdio je će ostati upamćen kao guverner pod čijim vodstvom je Hrvatska izgubila monetarni suverenitet, kao guverner koji je otvoreno agitirao za uvođenje eura, koji je širio dezinformacije da ćemo ulaskom u eurozonu živjeti kvalitetnije i da neće doći do porasta cijena, da će doći do smanjenja kamate i povećanja stranih investicija. "On koji ima 7 tisuća eura neto plaću, njemu je svejedno potrošio pet ili 50 eura u dućanu", kazao je.

Peđa Grbin (SDP) kazao je da HNB prema zakonu ima jedan jedni cilj, a to je stabilnost cijena. "A kako je funkcionirala stabilnost cijena zadnjih godina -Hrvatska je bila među najgorima u EU i eurozoni po inflaciji".

Zagreb: Boris Vujčić na konferenciji Money Motion | Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Svi će zapamtiti samo jednu Vujčićevu reakciju, kada je građanima poručio da su oni ti koji bi se trebali boriti protiv inflacije na način da paze gdje će kupovati, dodao je Grbin.

- On je grobar hrvatskih financija - rekao je Miro Bulj (Most).

Tomislav Šuta (HDZ) odbacio je takve ocjene i istaknuo da su HNB i Vlada usko surađivali u provedbi mjera u cilju ekonomske stabilnosti.

Sabor je većinom glasova potvrdio i ponovni izbor Sandre Švaljek za zamjenicu guvernera HNB-a, kao i izbor dosadašnjeg glavnog savjetnika u Sektoru istraživanja HNB-a Maroje Langa za viceguvernera.