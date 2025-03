Saborska zastupnica: Od Pule do Zagreba za 12 sati. U vlaku koji se kasnije još i zapalio!

Put istarskim željeznicama SDP-ove kandidatkinje za županicu i zastupnice Sanja Radolović od Pule do Zagreba obilježilo je 12 sati putovanja, dva autobusa, dva vlaka, jedan požar i jedan kvar! iz Pule je krenula u 8:30 ujutro. Plan je bio vlakom do Lupoglava, ali to nije bilo moguće, jer je kaže, navodno željeznička pruga u kvaru. Morala je u autobus do Kanfanara. Tu je napokon sjela u vlak, do Lupoglava.

- Taj vlak kojim sa se vozila nakon par sati se zapalio. Kad smo pročitali prvu vijest na lokalnim portalima nisam bila svjesna razmjera. Tek kad je objavljena snimka vidjela sam da je putnički vlak u potpunosti izgorio. Kad sam vidjela snimku nije mi bilo ugodno - kazala je Radolović za 24sata.

No vratimo se putovanju. Od Lupoglava je autobusom morala do Rijeke. Na željezničkom kolodvoru tri sata je čekala vlak za Zagreb. Kad ga je konačno dočekala prema redu vožnje čekao ih je put od pet sati do cilja. No, da putovanje ne prođe prebrzo, nastavlja Radolović, pobrinuo se kvar kod Zvečaja, zbog kojeg je dosta dugo čekali nastavak vožnje. Umjesto pet putovali su šest i pol sati do Zagreba.

- Nakon 12 iscrpljujućih sati, stigla sam u Zagreb. Usred noći, umorna i s jednim pitanjem: Kako je ovako nešto moguće u 2025. godini? Ovo nije putopis iz prošlog stoljeća, ovo je realnost istarskog željezničkog prometa danas! - kazala je Radolović napominjući kako je Istra prema svim statističkim podacima najrazvijenija turistička regija i županija.

Vrijeme je za promjene, poručila je Radolović navodeći nužnost modernizacije pruga, brže i sigurnije vlakove te povezivanje Istre s ostatkom Hrvatske bez presjedanja, kvarova i improvizacija.

- Istra zaslužuje bolje, jer ovakva "avantura" više nikome ne bi smjela biti realnost! - poručila je SDP-ova kandidatkinja za istarsku županicu i saborska zastupnica.