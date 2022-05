U Saboru danas o Zakonu o pobačaju, sjednicu je otvorio vatikanski državni tajnik

Ustavni sud još je 2017. godine donio odluku kojom potvrđuje da su pobačaj i prekid trudnoće pravo svake građanke Republike Hrvatske te je naložio Vladi da donese novi zakon jer je trenutno u upotrebi onaj iz 1978. godine. Vlada to još nije napravila, iako je čelni čovjek isti - Andrej Plenković.

Branko Bačić je u programu N1 televizije petogodišnje odgađanje donošenja novog zakona pokušao objasniti.

- Mi smo zbog toga svjesni da će u jednom dijelu naših birača i građana to biti prihvaćeno s nezadovoljstvom, da se dio građana neće složiti, ali mi smo toga svjesni i za sada još nismo išli u raspravu. Meritum i postupanje Hrvatske kao države prema prekidu trudnoće ništa se neće promijeniti ni novim zakonom. Da je postojeći neustavan, onda bi naše postupanje po odluci Ustavnog suda bilo neprihvatljivo, u ovom trenutku nije isto do kraja prihvatljivo, ali bitno je da je u meritumu, postupanju, Hrvatska na razini država Europske unije koje nemaju ni najliberalniji ni najrestriktivniji zakon, mi smo u nekakvoj sredini koja mislim da i ocrtava profil demokratske države - rekao je.

No brojke iz istraživanja iz veljače 2020. godine da je većina građana i građanki za pravo na pobačaj i prekid trudnoće. Njih 81 posto podržava pravo na izbor, 63 posto smatra da pobačaj treba biti besplatan, a 62 posto da se vjerske zajednice ne trebaju miješati u zdravstvenu politiku oko pobačaja.

Mireli Čavajdi doktori nisu rekli sve informacije oko dijagnoze odnosno kako tumor na plodu može utjecati na nju, a nisu joj ni rekli njena prava. Saznala ih je tek kad se obratila odvjetnici Vanji Jurić. Nakon što je sa svime izašla u javnost, ponovno se pokrenulo pitanje gdje je novi zakon i kako je moguće da liječnici krše i ovaj zakon koji je na snazi. Krivo su ga citirali i šef KBC - a Zagreb, i ministar zdravstva i liječnici. Javnost je saznala i da je ministar saznao odluke komisija prije pacijentice, da se u KB Sveti Duh pobačaj ne provodi od 2015. godine jer svi liječnici imaju priziv savjesti, ali da se tamo prekid trudnoće u drugom tromjesečju radio još 2020. godine. Saznalo se i da su pravilo da ako svi imaju priziv savjesti, bolnica mora imati ugovor s vanjskim ginekologom koji obavlja te zahvate, počeli poštovati tek 10. ožujka 2022. godine. Ministar je konzultirao ginekologe koji nisu smjeli imati ni uvid u Čavajdine nalaze bez njenog dopuštenja, osnovana je neka čudna komisija koja je odluku donijela mimo nalaza vlastite bolnice, a šef KBC - a Zagreb je u javnost iznio potpuno krivu proceduru provođenja prekida trudnoće spominjući komadanje fetusa i ubadanje fetusa u srce. I literatura i ginekolozi koji ovaj zahvat provode su ga demantirali, jer se zadnjih 30 godina provodi medikamentoznim putem, a 'komadanje' se ne radi već desetljećima. Nakon što je Mirela Čavajda iznijela svu svoju bol u javnost u nadi da će se stvari promijeniti, SDP je po hitnom postupku progurao da se u četvrtak u Saboru obavi prvo i drugo čitanje Konačnog prijedloga zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, jednom od četiri koja stoje u Saborskoj proceduri već četiri godine.

Dans se u 18 sati održavaju prosvjedi zbog uskrate pružanja medicinske skrbi ženama, jer Mirela Čavajda nije jedina, u devet gradova diljem Hrvatske. Ministar Beroš je pozvao sve da se smire, a to je organizatore prosvjeda još više razljutilo.

Čitanje prijedloga novog zakona i rasprava se očekuju oko 19 sati, taman dok će trajati prosvjedi, a današnju sjednicu Sabora, koja traje od 9:30, otvorio je kardinal Pietro Parolino, državni tajnik Svete stolice. On je držao govor povodom Vatikanovog priznanja Hrvatske koje se dogodilo 13. siječnja 1992.

Ispred Vlade i Sabora su ga dočekali prosvjednici s transparentima 'Raskid Vatikanskih ugovora'.

- Mi smo se danas ovdje okupili da bismo iskazali svoj stav prema obrani ideje sekularnosti i sekularnog društva. Naše majice i transparenti su ilustracija odredbe Ustava po kojoj su sve vjerske zajednice u Hrvatskoj jednakopravne i odvojene od države. Budući da se u državnim tijelima radi spoj vjerskih i državnih institucija, a kao što vidimo u društvu, to je drastično, došli smo ovdje. Ne razumijem zašto tajnik Svete stolice mora gostovati u Saboru, a drugo ta neobična koincidencija da je to baš danas, dvije točke prije rasprave o regulativi pobačaja, mislim da je to manipulacija - rekla je Vesna Mihoković Puhovski iz udruge 'Glas razuma - inicijativa za sekularnu Hrvatsku'.

