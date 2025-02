Saborski odbor prihvatio Vladin prijedlog: Nema više kreativnog izbjegavanja mjera

Uz kašnjenje na sjednicu saborskog Odbora za gospodarstvo, jer su bili na Odboru za poljoprivredu, predstavnici Ministarstva gospodarstva predstavili su prijedlog zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena. Ovim zakonom uredit će se ograničavanje cijena u trgovinama, ali i kontrola i kažnjavanje trgovaca koji se neće držati naputaka. Podsjetimo, kad je izašao prvi popis proizvoda s ograničenim cijenama, neki proizvođači su mijenjali težinu pakiranja kako bi izbjegli ograničenje cijena, neki trgovci namjerno nisu prodavali proizvode s popisa, a neki su ih držali na policama tako da se jedva vide. Novim zakonom bi se to sve trebalo zaustaviti. Uz već navedene mjere, pojačat će se inspekcijske kontrole, uz novu cijenu morat će isticati i staru i periodički će morati dostavljati cijene nadležnim tijelima. Uz kašnjenje na sjednicu saborskog Odbora za gospodarstvo, jer su bili na Odboru za poljoprivredu, predstavnici Ministarstva gospodarstva predstavili su prijedlog ovog zakona. Anku Mrak Taritaš zanimalo je koliko brzo će donijeti uredbu koja bi detaljnije ograničila cijene.

- Ja nekako uvijek mislim da je plenarna sjednica za političke rasprave, a Odbori su oni gdje se može dobiti stručan odgovor. Člankom 8. ste propisali da ćete donijeti odluku i predviđa se i uredba koju će donijeti Vlada koja će konkretnije ograničiti cijene. U kojoj ste fazi s tom odredbom, tih 90 dana, u odnosu na divljanje cijena i ono što vidimo u trgovinama, to je predugo- pitala je Mrak Taritaš.

Iz ministarstva kažu da ako su rekli da će biti u 90 dana, onda će biti u 90 dana.

- Napisali smo to jer je to uobičajeno u zakonima, snijet ćemo i prije. Mislimo da je dobar zakon, nisu ga smislili Izraelci, mi smo to već 1997. imali. On kroz članak 6. ima i drugih stvari kojima ćemo se baviti - rekao je Milatić iz ministarstva gospodarstva.

Mrak Taritaš mu je odgovorila da opet nisu riješili stvar.

- Ovaj zakon je potreban i ne dvojim. Nisam od onih koji očekuju da je zakon savršen. Dapače, kroz praksu ga je bolje prepravljati. Ja od ministarstva očekujem proaktivnost, kakvu su pokazali građani kad su organizirali bojkot. Od vas ovdje na Odboru očekujem konkretnije odgovore - rekla je.

Saborski Odbor o gospodarstvu sa sedam za i četiri suzdržana poslao je Prijedlog zakona o iznimnim mjerama kontrole na glasanje u Sabor.