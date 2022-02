Za troškove zastupnika lani smo izdvojili 6,88 milijuna kuna. Stanarina do 2500 kn, režije do 500 kuna, troškovi prijevoza, naknada za odvojeni život, zastupnički paušal...Na sve to zastupnici imaju prava

Ovo nije posao koji je jeftin, ni odlazak ni dolazak ni odijevanje i sve drugo što ide uz ovu dužnost, pravilnik je takav kakav je, rekao je Josip Đakić (HDZ), jedan od 82 saborska zastupnika koji primaju naknadu za odvojeni život. Ovi podaci vidljivi su iz objavljenih troškova zastupnika za prošlu godinu, a samo za stavku odvojeni život isplatili smo im ukupno 709.432 kune. Kad se tome pridodaju naknade za troškove prijevoza i cestarina, stanarina i režija te drugih troškova, dolazimo do 6,88 milijuna. Od srpnja do prosinca 2020. natukli su troškove od 2,46 milijuna kuna. U to nisu uključene plaće saborskih zastupnika, ali ni zastupnički paušal koji mjesečno iznosi 1500 kuna.