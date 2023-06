NATO ne može ići tako duboko, a SAD blokira dostavu plovila koje može spasiti podmornicu?!

Britansku tvrtku s plovilom koje bi moglo spasiti petero ljudi iz nestale turističke podmornice u Atlantskom oceanu, blokirala je američka vlada, izvijestili su.

Tim stručnjaka za duboke vode iz tvrtke Magellan Limited čeka da napusti zračnu luku na Kanalskim otocima i pridruži se potrazi od ponedjeljka u 19 sati, ali odobrenje za polijetanje tek treba dobiti, javlja Telegraph.

Tvrtka ima odobrenje Ministarstva obrane da napusti zračni prostor Ujedinjenog Kraljevstva, no američka vlada navodno nije odobrila njezin odlazak.

Brod OceanGate Expeditions trebao je stići do dna Atlantika u nedjelju kako bi posada mogla vidjeti olupinu Titanika, na dubini od 3.800 metara. Međutim, podmornica je izgubila kontakt s brodom oko sat i 45 minuta nakon što je porinula. Spasioci se sada boje da neće stići do podmornice prije nego što joj ponestane zaliha kisika.

Magellan ima plovilo na daljinsko upravljanje koje je sposobno izvući podmornicu iz Atlantika i očajnički želi pomoći misiji.

Bretton Hunchak, bivši predsjednik RMS Titanica, Inc., koji je radio s Magellanom, rekao je za Telegraph da su američki dužnosnici naznačili da bi radije koristili vlastiti brod sa sjedištem u New Yorku. Američko plovilo može doseći samo 3000 metara dubine, dok Magellanov može uroniti u dubinu do 5000 metara.

Za Telegraph je otkrio i da je Francuz na brodu, Paul-Henry Nargeolet, 'osobni mentor'.

- Imamo britanske, francuske i američke državljane na brodu i svaka minuta ovdje je važna. Američka odluka nije racionalna, ovo je jedini adut koji imamo, a dečki su stručnjaci za to područje. Zašto ne pokrenuti oba plovila? Što više pomoći možemo dobiti, to bolje, a uskraćivanje naše pomoći znači da odustajete od svake opcije koju imate da spasite živote.

- To su nezamjenjiva ljudska bića- dodao je.